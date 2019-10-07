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РИА Новости

В ДТП в Баку пострадали 11 человек

09:17 07.10.2019
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© РИА Новости / Кямал АлиСкорая помощь Баку
Скорая помощь Баку
© РИА Новости / Кямал Али
Скорая помощь Баку. Архивное фото
БАКУ, 7 окт – РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали в ДТП в Баку, состояние двоих оценивается как средней тяжести, сообщили РИА Новости в понедельник в Минздраве.
"На дороге Гала-Пираллахи произошла авария. Бригады скорой помощи доставили в больницу №3 11 человек с травмами различной степени тяжести", - сказали в ведомстве.
В Минздраве уточнили, что девять из одиннадцати пострадавших будут проходить лечение амбулаторное.
"Состояние двух пострадавших оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет", - добавили в Минздраве.
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