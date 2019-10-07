В ДТП в Баку пострадали 11 человек

БАКУ, 7 окт – РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали в ДТП в Баку, состояние двоих оценивается как средней тяжести, сообщили РИА Новости в понедельник в Минздраве.

"На дороге Гала-Пираллахи произошла авария. Бригады скорой помощи доставили в больницу №3 11 человек с травмами различной степени тяжести", - сказали в ведомстве.

В Минздраве уточнили, что девять из одиннадцати пострадавших будут проходить лечение амбулаторное.