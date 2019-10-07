Президент Узбекистана утвердил соглашение СНГ о противодействии контрафакту

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выступает на праздничных мероприятиях в Ташкенте. 9 мая 2018

ТАШКЕНТ, 7 окт – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим постановлением утвердил соглашение государств-участников СНГ о взаимодействии таможенных органов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, документ обнародован в понедельник на сайте национальной базы законодательства.

"Утвердить соглашение о взаимодействии таможенных органов государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности", - говорится в документе.

Он был подписан на заседании совета глав правительств стран СНГ 31 мая в Ашхабаде.

В соответствии с документом, Государственный таможенный комитет (ГТК) Узбекистана определен компетентным органом республики, ответственным за реализацию указанного международного договора.

Мирзиеев поручил МИД страны направить соответствующее уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанного международного договора.

"Новое соглашение позволяет таможенным службам стран СНГ обмениваться информацией о выявленных фактах контрафактных товаров, что позволит эффективно противодействовать перемещению такой продукции", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГТК.