Президент Узбекистана утвердил соглашение СНГ о противодействии контрафакту

ТАШКЕНТ, 7 окт – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим постановлением утвердил соглашение государств-участников СНГ о взаимодействии таможенных органов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, документ обнародован в понедельник на сайте национальной базы законодательства.
"Утвердить соглашение о взаимодействии таможенных органов государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности", - говорится в документе.
Он был подписан на заседании совета глав правительств стран СНГ 31 мая в Ашхабаде.
В соответствии с документом, Государственный таможенный комитет (ГТК) Узбекистана определен компетентным органом республики, ответственным за реализацию указанного международного договора.
Мирзиеев поручил МИД страны направить соответствующее уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанного международного договора.
"Новое соглашение позволяет таможенным службам стран СНГ обмениваться информацией о выявленных фактах контрафактных товаров, что позволит эффективно противодействовать перемещению такой продукции", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГТК.
Соглашение позволит обеспечить высокий уровень защиты прав на объекты интеллектуальной собственности во взаимной торговле на пространстве Содружества, считают в таможенном ведомстве. С принятием нового документа утрачивают силу действующие с 2001 года правила таможенного контроля за перемещением товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности.