В Дагестане стажеры полиции спасли жизнь водителю грузовика после ДТП

"Неравнодушие и способность придти на помощь в любой ситуации - это, пожалуй, отличительная черта самых достойных. Особенно приятно, что некоторые из молодых ребят на видео, будущие полицейские - еще не сотрудники, пока только стажеры МВД по республике Дагестан", - говорится в сообщении.