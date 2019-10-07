В Дагестане стажеры полиции спасли жизнь водителю грузовика после ДТП

МАХАЧКАЛА, 7 окт - РИА Новости. Стажеры полиции и местные жители спасли жизнь водителю грузовика после ДТП в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального МВД.
По данным ведомства, авария произошла в воскресенье, 6 сентября, на трассе в Дагестане. На видео, опубликованном на официальном аккаунте регионального МВД в Instagram, видно, как будущие полицейские и другие очевидцы аварии разворотили лобовое стекло автомобиля и вытащили пострадавшего из машины. Мужчине оказали первую помощь и вызвали "скорую".
"Неравнодушие и способность придти на помощь в любой ситуации - это, пожалуй, отличительная черта самых достойных. Особенно приятно, что некоторые из молодых ребят на видео, будущие полицейские - еще не сотрудники, пока только стажеры МВД по республике Дагестан", - говорится в сообщении.