Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-07T11:00Z
https://ria.ru/20191007/1559495235.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155949/34/1559493422_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_e19577af8c49e2d4178bd8ac397e6314.jpg
РИА Новости

Правящая в Косово партия Хашима Тачи провалилась на выборах в парламент

04:08 07.10.2019 (обновлено: 11:00 07.10.2019)
7173
© AP Photo / Darko VojinovicВнеочередные выборы в парламент самопровозглашенной республики Косово
Внеочередные выборы в парламент самопровозглашенной республики Косово
© AP Photo / Darko Vojinovic
БЕЛГРАД, 7 окт — РИА Новости. Правящая последние десять лет в самопровозглашенной Республике Косово Демократическая партия президента Хашима Тачи потерпела поражение на выборах в местный парламент, об этом свидетельствуют результаты подсчета голосов на 96% участков.
Внеочередные выборы проходили в воскресенье. Явка составила 43,2%.
Победу одерживает радикальное движение "Самоопределение", которое поддержали 25,77% избирателей, почти вровень с ним идет оппозиционный умеренно-реформистский "Демократический союз Косово" (ДСК) с 25,05%.
Внеочередные выборы в парламент самопровозглашенной республики Косово
Вчера, 23:03РИА Новости
Сразу три партии провозгласили победу на выборах в Косово
Демократическая партия Косово (ДПК) получает рекордно низкие 21,16%. Именно они после своей первой победы на выборах 2007 года провозгласили "независимость" республики.
"Альянс за будущее Косово" (АБК) премьера Рамуша Харадиная получает 11,62%.
Лидеры ДСК, "Самоопределения" и ДПК заявили о своей победе. "ДСК ранее выдвинул кандидатом на пост премьера женщину — университетского преподавателя Вьосу Османи. "Самоопределение" во главе будущего правительства предлагало поставить своего лидера Альбина Курти.
"Самоопределение" известно своими радикальными методами борьбы, насильственными протестами на улицах Приштины, распылением слезоточивого газа в косовском парламенте, лидер и члены движения неоднократно отбывали наказание за нарушение общественного порядка и подозревались в более серьезных насильственных действиях.
Как ДСК, так и "Самоопределение" заявляют о готовности вести переговоры с властями Сербии с целью взаимного признания двух республик. При этом о конкретных уступках со стороны косоваров речи не идет.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.
Александр Вучич
Вчера, 23:13РИА Новости
Вучич заявил о победе партии "Сербский список" среди косовских сербов
664551111
Обсудить 0
КосовоВ мире
Рекомендуем
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Татарстане женщина убила сына после ссоры с супругом
РИА
Новости
Полк Азов
Бойцы полка "Азов" заняли новые позиции в Донбассе перед отводом войск
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Евгений Бушмин
Биография Евгения Бушмина
Изображение Бенджамина Франклина с подбитым глазом на банкноте номиналом сто долларов США
"Доллар-убийца": банкиры предупреждают о возможном самоубийстве валюты США
Лента
новостей
Солдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Военнослужащий турецкой армии на боевой позиции в Сирии
США отказались поддержать военную операцию Турции в Сирии
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Время вспомнить о России: США поставили Европу в тяжелое положение
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
Закопанные или задушенные: новые детали казни 214 детей в годы войны
Цветочный рынок Блюменмаркт в Амстердаме
Нидерланды назвали позор своей страны
Украинские военные
На Украине объявили о срыве разведения сил в Донбассе
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс
Экс-глава МИД Латвии заявил, что правительство позорит страну на весь мир
Кристофер Берган
Американец застрелил зятя, пытавшегося устроить сюрприз
Анастасия Заворотнюк
Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:54В Луганской области горняки отказались работать из-за долгов по зарплате
15:53На жителя Ростовской области завели дело после жестокого убийства девушки
15:52Жительницу Кузбасса осудили за взятки при оформлении справок
15:50Три человека погибли в результате нападения на автобус в Афганистане
15:48National Interest назвал пять лучших российских танков
15:44"Русский экзархат" сохранит традиции в составе РПЦ, заявил Легойда
15:42В Минсельхозе заявили об известности региональных брендов за рубежом
15:40ДНР призвала "нормандскую четверку" к реакции на срыв отвода сил в Донбассе
15:37Глава МИД Белоруссии подтвердил, что Минск не будет размещать РСМД
15:36В Жуковском отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме
15:35Синод принял "Русский экзархат" в Европе в юрисдикцию РПЦ
15:32Британский премьер призвал ЕС отреагировать на его предложения по Brexit
15:31Умерла участница команды КВН "Сборная Снежногорска" Евгения Жарикова
15:26В Башкирии три человека погибли при пожаре в частном доме
15:26Скворцова сообщила о росте числа врачей первичного звена здравоохранения
15:26Шотландский суд не будет вводить ограничения на действия Джонсона по Brexit
15:25В Туве госпитализировали семь пострадавших в ДТП с микроавтобусом
15:24На берегу Черного моря нашли клад V века
15:22В Росархиве рассказали, как сушат пострадавшие от воды документы РГАЛИ
15:20На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Лента новостейМолния