Правящая в Косово партия Хашима Тачи провалилась на выборах в парламент

БЕЛГРАД, 7 окт — РИА Новости. Правящая последние десять лет в самопровозглашенной Республике Косово Демократическая партия президента Хашима Тачи потерпела поражение на выборах в местный парламент, об этом свидетельствуют результаты подсчета голосов на 96% участков.

Внеочередные выборы проходили в воскресенье. Явка составила 43,2%.

Победу одерживает радикальное движение "Самоопределение", которое поддержали 25,77% избирателей, почти вровень с ним идет оппозиционный умеренно-реформистский "Демократический союз Косово" (ДСК) с 25,05%.

Демократическая партия Косово (ДПК) получает рекордно низкие 21,16%. Именно они после своей первой победы на выборах 2007 года провозгласили "независимость" республики.

"Альянс за будущее Косово" (АБК) премьера Рамуша Харадиная получает 11,62%.

Лидеры ДСК, "Самоопределения" и ДПК заявили о своей победе. "ДСК ранее выдвинул кандидатом на пост премьера женщину — университетского преподавателя Вьосу Османи. "Самоопределение" во главе будущего правительства предлагало поставить своего лидера Альбина Курти.

"Самоопределение" известно своими радикальными методами борьбы, насильственными протестами на улицах Приштины, распылением слезоточивого газа в косовском парламенте, лидер и члены движения неоднократно отбывали наказание за нарушение общественного порядка и подозревались в более серьезных насильственных действиях.

Как ДСК, так и "Самоопределение" заявляют о готовности вести переговоры с властями Сербии с целью взаимного признания двух республик. При этом о конкретных уступках со стороны косоваров речи не идет.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран.