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РИА Новости

Спикер Рады обозначил "красные линии" в законе о статусе Донбасса

03:53 07.10.2019 (обновлено: 11:35 07.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер Дмитрий Разумков
 Дмитрий Разумков
© РИА Новости / Стрингер
Дмитрий Разумков. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Для нового украинского закона об особом статусе Донбасса существуют "красные линии", такое заявление в эфире телеканала "Украина" сделал спикер Верховной рады, глава партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков.
"Ключевым вопросом стоит вопрос о выборах. Выборы могут происходить исключительно по украинскому законодательству, и это одна из тех "красных линий", о которых мы говорили. Второе — выборы могут происходить, только когда нет пулеметов, танков, другого оружия", — сказал парламентарий.
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4 октября, 12:28РИА Новости
В Кремле считают подтверждение согласия на "формулу Штайнмайера" позитивным
По его словам, провести выборы в Донбассе можно лишь тогда, когда Киевом будет получен контроль над границей, а ОБСЕ признает их итоги. При этом он добавил, что украинские власти не будут нарушать эти "красные линии", так как от них "зависят территориальная целостность и суверенитет" страны.

"Формула Штайнмайера"

Контактная группа по Украине на прошлой неделе согласовала "формулу Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер), согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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Участники вече против "формулы Штайнмайера" пришли к офису Зеленского
В российском МИД поприветствовали такой шаг Киева. Соглашение поможет создать атмосферу для дальнейшей реализации минских договоренностей, подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, в свою очередь, назвали подписание "формулы Штайнмайера" свидетельством того, что Киев наконец признал право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы. При этом представитель ЛНР Родион Мирошник заявил, что "формула" утверждает только механизм вступления в силу "особого статуса" и никаких обязательств по передаче границы под контроль Киева там нет.
После подписания документа по Украине прокатились акции протеста против такого варианта урегулирования конфликта на востоке страны, было создано "Движение сопротивления капитуляции". Его представители в воскресенье вышли на митинги в Киеве и других городах страны.
Нестор Шуфрич
4 октября, 21:41РИА Новости
В Раде считают, что "Формула Штайнмайера" может принести Украине мир
21508411141
Обсудить 20
"Формула Штайнмайера"Дмитрий РазумковСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийВ мире
Популярные комментарии
В общем все ясмно - будет заморозка конфликта. Границу никто украм не отдаст, оружие не сложат в ЛНДР, т.к. нет гарантии что укранацисты не начнут зачистку территории!
7 октября, 05:37
СНСергей Николаевич
5200102
те выборов небудет тк 404 никогда не получит контроль над границей.
7 октября, 05:07
пппавел попов
3710100
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