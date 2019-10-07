Путин предложил стремиться к тому, чтобы воздух в Москве стал чище

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время отдыха в Сибири отметил, что нужно стремиться к тому, чтобы в Москве воздух был таким же, как в сибирской тайге.
Министр обороны Сергей Шойгу, в компании которого проводил время в лесу глава государства, выкопал куст брусники, свидетельствуют распространенные видеокадры.
Путин пошутил, что этот куст Шойгу посадит у себя на даче - но министр ответил, что для растения нужен другой климат.
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время прогулки в тайге
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время прогулки в тайге
"Воздух такой надо делать, воду такую надо делать", - сказал Шойгу.
Еще один участник прогулки поинтересовался, можно ли сделать такой воздух в Москве. "Это не ко мне, это к президенту", - переадресовал министр. "Надо стремиться, во всяком случае", - ответил Путин.