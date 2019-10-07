Путин предложил стремиться к тому, чтобы воздух в Москве стал чище

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время отдыха в Сибири отметил, что нужно стремиться к тому, чтобы в Москве воздух был таким же, как в сибирской тайге.

Министр обороны Сергей Шойгу, в компании которого проводил время в лесу глава государства, выкопал куст брусники, свидетельствуют распространенные видеокадры.

Путин пошутил, что этот куст Шойгу посадит у себя на даче - но министр ответил, что для растения нужен другой климат.

© РИА Новости / Алексей Дружинин Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время прогулки в тайге © РИА Новости / Алексей Дружинин Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время прогулки в тайге

"Воздух такой надо делать, воду такую надо делать", - сказал Шойгу.