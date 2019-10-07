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РИА Новости

Путин предложил стремиться к тому, чтобы воздух в Москве стал чище

00:55 07.10.2019 (обновлено: 09:51 07.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
© РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время отдыха в Сибири отметил, что нужно стремиться к тому, чтобы в Москве воздух был таким же, как в сибирской тайге.
Министр обороны Сергей Шойгу, в компании которого проводил время в лесу глава государства, выкопал куст брусники, свидетельствуют распространенные видеокадры.
Путин пошутил, что этот куст Шойгу посадит у себя на даче - но министр ответил, что для растения нужен другой климат.
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время прогулки в тайге
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время прогулки в тайге
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время прогулки в тайге
"Воздух такой надо делать, воду такую надо делать", - сказал Шойгу.
Еще один участник прогулки поинтересовался, можно ли сделать такой воздух в Москве. "Это не ко мне, это к президенту", - переадресовал министр. "Надо стремиться, во всяком случае", - ответил Путин.
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Владимир ПутинСергей ШойгуМоскваОбщество
Популярные комментарии
Не сочтите меня злым и завистливым, но хотелось бы знать, за чей счет собирание грибов?
7 октября, 01:24
MMaestro201261
1122210340
Предложил - начни с себя. Перестань его коптить....😜
7 октября, 01:29
Ксюша Дорофеева
1091720333
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