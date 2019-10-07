Путин в компании Шойгу прогулялся по сибирской тайге

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отдохнул в Туве в компании министра обороны Сергея Шойгу.
На опубликованных кадрах видно, как они пешком поднимаются в горы, собирают грибы и любуются осенней природой тайги.
4 октября, 15:16РИА НовостиДодон пошутил о подарке Путину на день рождения
Когда глава ведомства, гуляя по лесу, выкопал куст брусники, президент пошутил, что этот куст министр посадит у себя на даче, но тот ответил, что для растения нужен другой климат.
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время прогулки в тайге
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время прогулки в тайге
У Шойгу спросили, можно ли сделать воздух в Москве таким же чистым, как в тайге. "Это не ко мне, это к президенту", — переадресовал министр. "Надо стремиться, во всяком случае", — ответил Путин.
Седьмого октября Владимиру Путину исполняется 67 лет. В этом году свой день рождения российский лидер отметит с родными и близкими.