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РИА Новости

Путин в компании Шойгу прогулялся по сибирской тайге

00:31 07.10.2019 (обновлено: 10:43 07.10.2019)
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отдохнул в Туве в компании министра обороны Сергея Шойгу.
На опубликованных кадрах видно, как они пешком поднимаются в горы, собирают грибы и любуются осенней природой тайги.
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Когда глава ведомства, гуляя по лесу, выкопал куст брусники, президент пошутил, что этот куст министр посадит у себя на даче, но тот ответил, что для растения нужен другой климат.
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время прогулки в тайге
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время прогулки в тайге
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время прогулки в тайге
У Шойгу спросили, можно ли сделать воздух в Москве таким же чистым, как в тайге. "Это не ко мне, это к президенту", — переадресовал министр. "Надо стремиться, во всяком случае", — ответил Путин.
Седьмого октября Владимиру Путину исполняется 67 лет. В этом году свой день рождения российский лидер отметит с родными и близкими.
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Владимир ПутинСергей ШойгуСибирский ФООбщество
Популярные комментарии
В стране бардак,работы нет в регионах,коррупция цветёт,а он гуляет.
7 октября, 01:30
Максимус Трой
672313115
Знаете, ВВ что я вам пожелаю на день рождения?!.... Ничего!!
7 октября, 01:40
александр мамаев
451121494
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