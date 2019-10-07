Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-07T08:00Z
https://ria.ru/20191007/1559488306.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153028/80/1530288040_0:53:1025:629_1036x0_80_0_0_75c9d1e2ba59d28b44af3860f80622b9.jpg
РИА Новости

Нидерланды назвали позор своей страны

08:00 07.10.2019
17011
CC BY-SA 2.0 / Emanuele / AmStErDaM bLoemEnMaRkTЦветочный рынок Блюменмаркт в Амстердаме
Цветочный рынок Блюменмаркт в Амстердаме
CC BY-SA 2.0 / Emanuele / AmStErDaM bLoemEnMaRkT
Цветочный рынок Блюменмаркт в Амстердаме. Архивное фото
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Правительство Нидерландов, по сообщениям СМИ, решило окончательно отказаться от названия Голландия применительно к стране в целом.
Тема не нова. Голландия — историческая область, охватывающая только две из двенадцати современных провинций страны: Северную и Южную Голландию соответственно. Уже достаточно давно отмечается раздражение жителей других регионов из-за использования этого наименования применительно ко всему государству.
Проблема знакома, кстати, и другим странам. Например, шотландцы и валлийцы могут сильно оскорбиться, если Великобританию назвать Англией.
Однако с Нидерландами все заметно сложнее. Голландия — во всех отношениях куда более известный и содержательно насыщенный бренд, чем любой другой регион государства и даже Нидерланды как таковые. Причина — в исторических реалиях, поскольку именно эта территория обеспечила мировую славу себе (и, как следствие, всей стране — под своим именем) в самых разных сферах и веками оставалась национальным названием, неформально используемым в различных ситуациях.
Активисты движения #MeToo в Голливуде, США
12 сентября, 08:00РИА Новости
О сексуальной эксплуатации коров и немного об опере
И вот теперь власти решили окончательно прекратить эту "порочную практику". Главные изменения коснутся массовой культуры — что, кстати, логично, поскольку именно устоявшиеся общественные стереотипы и обеспечивают доминирование Голландии над Нидерландами в головах людей по всей планете.
Ключевым станет "переименование" страны на крупных международных мероприятиях. В Евровидении-2020, которое пройдет в следующем мае в Роттердаме, примут участие Нидерланды. Футбольная сборная также откажется от привычного для мира "голландского" имени. То же касается и Олимпиады-2020 в Токио.
Однако самое интересное — даже не сам грядущий национальный ребрендинг, а его мотивация. По мнению властей, образ Голландии слишком сильно ассоциируется с наркотиками и амстердамским "кварталом красных фонарей".
Спору нет, вольность нравов — на самом деле одна из главных фишек имиджа страны и конкретно Амстердама. Правда, при такой постановке вопроса возникает закономерное подозрение, что легальность проституции и наркотиков воспринимается нидерландским правительством как нечто негативное. Хотя, казалось бы, с чего? Страна так долго и старательно шла по пути тотальной либерализации, гуманизации и повсеместного повышения толерантности, достигла в этом прямо-таки беспрецедентных успехов — и тут внезапно такой откат. Выясняется, что получившийся результат почему-то не радует.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
20 сентября, 08:00РИА Новости
Новости политкорректности: восхищение чужим — это расизм
Но главная проблема видится даже не в этом.
Голландия — крошечная территория, которая за несколько последних веков внесла по-настоящему глобальный вклад в развитие человечества, причем по самому широкому спектру тем.
Для одних Голландия — это порт Роттердама, вот уже несколько веков остающийся важнейшим мировым логистическим и перевалочным пунктом. Для других — один из драйверов промышленной революции. Для третьих — Рембрандт и Вермеер. Для четвертых — место, где был создан бриллиантовый бизнес в современном его понимании, пусть Амстердам ныне и потеснен с вершины в отрасли. Для пятых — одна из старейших парламентских демократий, по сей день сохраняющая особое место и влияние на международной арене (Гаага находится в Южной Голландии). Для шестых — страна, в буквальном смысле отвоевавшая территорию у моря и воплощающая собой силу человеческого разума, воли и упорной работы.
А еще есть сыр (Гауда — это Южная Голландия), ветряные мельницы (Киндердейк — южноголландская деревушка с самым большим сосредоточением старинных ветряных мельниц), тюльпаны (мировая цветочная столица, община Алсмер — в Северной Голландии), велосипеды и каналы.
И вот этот по-настоящему уникальный в человеческой истории феномен его собственным правительством сведен к продажному сексу и легалайзу, и ныне требуется его ликвидация как национального символа, дабы не портить репутацию страны.
Синтерклаас, голландский Санта-Клаус, в окружении так называемых Черных Питов
22 сентября, 08:00РИА Новости
Нидерланды отрекаются от своего "золотого века"
По здравом размышлении удивляться тут нечему. Предстоящий ребрендинг абсолютно органичен в рамках господствующей в Нидерландах идеологии и находится ровно в том же русле, что и отказ от "золотого века", запущенный там рядом ведущих учреждений культуры.
Происходящее — естественный результат развития либеральной политкорректности. На глазах происходит упрощение, уплощение и вульгаризация любых сложных процессов, просто потому, что это оказывается самым удобным способом в текущий момент разрешить возникающие проблемы.
Запутанность, неоднозначность, отсутствие четкого разделения на черное и белое присущи человеческому обществу, всей истории. Самые светлые и мрачные страницы — рядом, высочайшие достижения соседствуют с отвратительными преступлениями, добро и зло перемешаны до степени неразличимости.
И если традиционный (а вернее, просто взрослый) взгляд предполагает принятие мира во всей его полноте и противоречивости, то новейшие прогрессивные идеи требуют отделить агнцев от козлищ и жестко маркировать их в соответствии с актуальными ценностными установками. Именно этот подход уничижает любые успехи и достижения, поскольку в их основе всегда можно обнаружить нечто нехорошее и неправильное, будь то колониализм, рабовладение, беспощадная эксплуатация сотрудников, дискриминация женщин, инвалидов и гомосексуалистов, нанесение вреда окружающей среде — и так далее и тому подобное.
Голландский Дед Мороз Синтерклаас и его помощники
18 сентября, 15:09РИА Новости
СМИ: в Нидерландах откажутся от грима "блэкфейс" для помощника Санта-Клауса
Однако история с ребрендингом Нидерландов любопытна тем, что вскрывает еще один аспект этого подхода: способность разглядеть глубинную несправедливость в чужом успехе. Белые мужчины, например, безоговорочно доминируют в точных науках не потому, что по совокупности обстоятельств чаще других выступают носителями необходимых для этого личных качеств (от интеллекта до подходящего психотипа), а потому, что система на всех уровнях специально дискриминирует представителей других социальных групп.
Понятно, что для других регионов Нидерландов превосходство двух голландских провинций может быть неприятным и обидным, пусть даже так сложилось исторически и никто не виноват. Возможно, для сглаживания внутриполитических трений действительно имеет смысл постепенно уходить от использования Голландии как общенационального символа.
Проблема только в том, что властям страны оказалось удобнее — и идейно правильнее — обосновать данное решение, представив одну из уникальных цивилизационных вершин человечества наркоманско-проституционным позором Нидерландов.
С другой стороны, им с этим жить.
1607698626
Обсудить 17
НидерландыАвторыМнение - АвторыВ мире
Популярные комментарии
Переименование Голландии в Нидерланды не решает проблем. Все проблемы родом из Голландии просто перейдут на шею Нидерландов и отныне будут прочно связаны именно с этим названием страны. Ребрендинг не поможет "очиститься".
7 октября, 08:39
mm3minaeva
2710002
Рекомендуем
Изображение Бенджамина Франклина с подбитым глазом на банкноте номиналом сто долларов США
"Доллар-убийца": банкиры предупреждают о возможном самоубийстве валюты США
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Время вспомнить о России: США поставили Европу в тяжелое положение
Активисты запрещенных в России Медждиса и Правого сектора блокируют автомобильную трассу на границе Украины и Крыма у поселка Чонгар
Почему Киев готов терять миллиарды, но не снимать блокаду Крыма
АПЛ Владимир Мономах
Охота на "Бореи". В НАТО придумали, как бороться с русскими подлодками
Лента
новостей
Солдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Анастасия Заворотнюк
Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы
Украинские военные
На Украине объявили о срыве разведения сил в Донбассе
Кристофер Берган
Американец застрелил зятя, пытавшегося устроить сюрприз
Полк Азов
Бойцы полка "Азов" заняли новые позиции в Донбассе перед отводом войск
Сара Брайтман на церемонии вручения музыкальных наград Classical Brit Awards 2007 в Лондоне
Сара Брайтман: у русских отличное чувство юмора!
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
Закопанные или задушенные: новые детали казни 214 детей в годы войны
Военнослужащие на полигоне Раевский в Новороссийске
Красная угроза. Какими "страшилками" об армии России пугают западные СМИ
Газовый вентиль
Россия поблагодарит Запад: как нам помогают газовые санкции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:54В Луганской области горняки отказались работать из-за долгов по зарплате
15:53На жителя Ростовской области завели дело после жестокого убийства девушки
15:52Жительницу Кузбасса осудили за взятки при оформлении справок
15:50Три человека погибли в результате нападения на автобус в Афганистане
15:48National Interest назвал пять лучших российских танков
15:44"Русский экзархат" сохранит традиции в составе РПЦ, заявил Легойда
15:42В Минсельхозе заявили об известности региональных брендов за рубежом
15:40ДНР призвала "нормандскую четверку" к реакции на срыв отвода сил в Донбассе
15:37Глава МИД Белоруссии подтвердил, что Минск не будет размещать РСМД
15:36В Жуковском отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме
15:35Синод принял "Русский экзархат" в Европе в юрисдикцию РПЦ
15:32Британский премьер призвал ЕС отреагировать на его предложения по Brexit
15:31Умерла участница команды КВН "Сборная Снежногорска" Евгения Жарикова
15:26В Башкирии три человека погибли при пожаре в частном доме
15:26Скворцова сообщила о росте числа врачей первичного звена здравоохранения
15:26Шотландский суд не будет вводить ограничения на действия Джонсона по Brexit
15:25В Туве госпитализировали семь пострадавших в ДТП с микроавтобусом
15:24На берегу Черного моря нашли клад V века
15:22В Росархиве рассказали, как сушат пострадавшие от воды документы РГАЛИ
15:20На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Лента новостейМолния