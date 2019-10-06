Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie

Власти страны считают, что образ страны нужно обновить, поскольку Голландия в основном ассоциируется у туристов с наркотиками и амстердамским "кварталом красных фонарей".

Новый имидж будет строиться вокруг названия Нидерланды. Оно будет активно продвигаться на международных мероприятиях, например на конкурсе Евровидение-2020.