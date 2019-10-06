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РИА Новости

Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия

09:20 06.10.2019 (обновлено: 13:10 06.10.2019)
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CC BY-SA 2.0 / Emanuele / AmStErDaM bLoemEnMaRkTЦветочный рынок Блюменмаркт в Амстердаме
Цветочный рынок Блюменмаркт в Амстердаме
CC BY-SA 2.0 / Emanuele / AmStErDaM bLoemEnMaRkT
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.
Власти страны считают, что образ страны нужно обновить, поскольку Голландия в основном ассоциируется у туристов с наркотиками и амстердамским "кварталом красных фонарей".
Новый имидж будет строиться вокруг названия Нидерланды. Оно будет активно продвигаться на международных мероприятиях, например на конкурсе Евровидение-2020.
Футбольная сборная страны также откажется от привычного для болельщиков названия во всех матчах. Ребрендинг коснется и спортсменов, которые будут представлять Нидерланды на Олимпиаде-2020 в Токио.
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Наркотики и "красные фонари" теперь будут ассоциироваться с Нидерландами. Всего-то!
6 октября, 09:33
Михаил Михайлов
190460002
И что изменится? Лояльное отношение к наркоте и улица красных фонарей всё равно останутся, и спустя некоторое время их будут связывать не с Голландией, а с Нидерландами, вот и всё. Это намерение сродни желанию ребёнка в игре в прятки спрятаться, просто закрыв глаза: я никого не вижу, значит и меня тоже не видят!
6 октября, 09:52
Юрий Штанько
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