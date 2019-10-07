Эксперты назвали десять особенностей путешествий пенсионеров

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. С возрастом люди все охотнее включают поездки в список приоритетных статей расходов, отодвигая на второй план ремонт и шопинг, сообщает momondo.ru.

Специалисты сервиса проанализировали, как относятся к путешествиям дети беби-бума 40-60-х годов прошлого века. Исследование было проведено среди потребителей из 22 стран, в опросе приняли участие 23 400 человек.

Оказалось, что люди старшего возраста более последовательны в накоплениях на путешествия. Так, среди пенсионеров доля тех, кто регулярно откладывает на отдых, выше аналогичного показателя российских туристов в целом (60% против 56%).

Также выяснилось, что доля пенсионеров, предпочитающих велотуризм иным видам отдыха, выше, чем в других возрастных группах. Также они выбирают пляжный и дачный отдых, хайкинг и экскурсии.

Еще возрастные туристы тратят больше средств на экскурсии, культурный отдых (театры, музеи) и посещение спортивных соревнований.

Путешественники с опытом не готовы отказываться от экскурсий, чтобы сэкономить. Если возникает такая необходимость, они предпочитают сократить расходы на аренду автомобиля или проживание. Например, для 66% пенсионеров одним из основных критериев при выборе отеля становится именно невысокая стоимость размещения.

Помимо цены, при выборе отеля важно, чтобы в стоимость входил завтрак, а номер был тихим. Вид, из окна и наличие бассейна путешественников на пенсии интересуют меньше, чем других отдыхающих.

Планируя поездку, пожилые люди чаще других опасаются, что не смогут найти авиабилеты на нужные даты по разумной цене или не получат визу.

Во время тура люди старшего возраста сильнее переживают из-за необходимости оставлять кого-то присматривать за квартирой, корректности бронирований, погоды и разницы во времени. При этом они меньше нервничают из-за денег и не беспокоятся о том, что потеряют что-то из личных вещей.

Выбор ресторанов у туристов старше 55 лет обычно бывает основан на рекомендациях друзей и знакомых, а не на рекламных объявлениях.

Возрастные путешественники достаточно разборчивы при оценке качества сервиса. Они чаще оставляют чаевые, если того требует местный этикет.