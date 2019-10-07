Почему Киев готов терять миллиарды, но не снимать блокаду Крыма

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Антон Лисицын. Министр инфраструктуры Украины отрекся от собственных слов. Киев не собирается возобновлять пассажирские перевозки в Крым, как ранее заявил чиновник. Однако между республикой и полуостровом продолжают курсировать маршрутные такси, более миллиона украинцев ежегодно приезжают в Крым. При этом блокаду Крыма — торговую, экономическую и водную — никто снимать не собирается. Киев до сих пор воспринимает регион и его жителей как врагов.

Возмущение "патриотов"

В начале недели министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что на границе с Крымом обустраиваются контрольно-пропускные пункты "Чонгар" и "Каланчак". И даже назвал заказчика строительства — железнодорожный оператор "Укрзализныця". На прямой вопрос журналиста, планируется ли работа официальных перевозчиков на этом маршруте, чиновник ответил: "Однозначно".

Реакция не заставила себя ждать. Бывшая вице-спикер Верховной рады, а ныне просто депутат от "Европейской солидарности" Петра Порошенко Ирина Геращенко возмутилась: "Если власть решится пустить маршрутки или что-то другое в оккупированный Крым — это легитимизация оккупационного режима". Партия Порошенко планировала обратиться в кабинет министров с требованием разъяснить, что имеется в виду под заявлениями о возможности восстановления регулярных перевозок с Крымом. Следом гневаться начали "патриоты" рангом пониже.

И тут министр стал оправдываться. Криклий поспешил заверить, что Киев не собирается возобновлять пассажирское сообщение: "Речь не идет о восстановлении любых рейсов в оккупированный Крым. Речь идет о создании человеческих условий для пассажиров".

Хотя Криклий всегда был осторожен в высказываниях. На вопрос о возможности возобновления прямого авиасообщения с Россией он отвечал так: "Надо иметь какой-то суицидальный настрой, чтобы это предложить".

За исключением гуманитарной помощи

За пять лет, прошедших после воссоединения Крыма с Россией, Киев сделал все, чтобы оборвать любые связи с полуостровом. В 2014 году постмайданное правительство перекрыло Северо-Крымский канал, лишив регион днепровской воды.

Затем лидеры "Меджлиса крымско-татарского народа"* совместно с боевиками "Правого сектора"* организовали продовольственную блокаду — не пускали грузовики с украинскими товарами через границу. Дальше — больше, были подорваны опоры линий электропередач в Херсонской области. Украинские активисты не подпускали к ним ремонтные бригады — началась энергетическая блокада.

© AFP 2019 / Genya Savilov Граница между Крымом и Украиной в пункте "Каланчак". 2015 год © AFP 2019 / Genya Savilov Граница между Крымом и Украиной в пункте "Каланчак". 2015 год

Официальный Киев смотрел на происходящее сквозь пальцы. Формально это была самодеятельность "патриотов". Хотя понятно, что без одобрения властей они бы так не наглели. Бюрократический аппарат включился позже — в ноябре 2015-го кабмин Украины запретил передвижение грузового автотранспорта через границу. В декабре последовал запрет на перевозку любых товаров, "за исключением личных вещей, социально значимых продуктов питания и гуманитарной помощи".

Недавно бывший министр экономики Украины Виктор Суслов подсчитал, что из-за блокады полуострова страна каждый год теряет более миллиарда долларов. "Триста миллионов — от экспорта электроэнергии и больше шестисот миллионов — от экспорта продуктов, которые поставляли фермеры Херсонской и Николаевской области — юга Украины. Весь этот рынок перешел Ставрополью и Кубани", — приводит свои расчеты Сусло.

"Куда деть помидоры?"

Бывший депутат Верховной рады от Херсонской области Алексей Журавко полагает, что связи Крыма с Украиной надо восстанавливать в полном объеме. "Поездки — это хорошо. И пустить воду по Северо-Крымскому каналу было бы жестом доброй воли. Но украинская власть — и та, что пришла после Майдана, и нынешняя — создают много проблем для своих же граждан", — отмечает Журавко в разговоре с РИА Новости. Он уверен: если снять торговую и экономическую блокаду, Херсонская, Николаевская и Запорожская области вновь смогут зарабатывать и это благотворно скажется на инвестиционном климате Украины. Правда, предпосылок для этого он не видит.

"Пока работает эта пропаганда внутри Украины, даже министры, как та пуганая ворона, куста боятся. А в Киеве много бывших атошников (участников боевых действий в Донбассе. — Прим. ред.), просто агрессивных и неадекватных людей. Даже обустройство пунктов пропуска, чтобы пассажиры не мучились на границе, вызывает столько злобы. И ведь Киев не расширяет трассы, ведущие в Крым, вообще никак не налаживает транспортную инфраструктуру", — подчеркивает Журавко.

Простых людей тоже волнует вопрос, возобновится ли наконец торговля с Россией. "С этим закрытием границы нас резали по живому, рушились связи, бизнес, — сетует живущий в Херсонской области Анатолий М. — Сотни фур просто встали на дороге, люди были в отчаянии. Сами посудите, куда девать грузовик помидоров? Что делать, если вы вложили в это все деньги? Овощи продавали за бесценок на каждом углу".

То, что украинские власти обустраивают пункты пропуска, собеседника РИА Новости не особо обнадеживает. "Пассажирское сообщение и не прерывалось. Можно сесть на маршрутку в любой момент, доехать до границы, там пересесть на другую и ехать дальше. У многих крымчан есть украинские паспорта — их и предъявляют нашим погранцам. Многие граждане Украины отдыхают на полуострове. Это знают все — в Киеве, Москве, Симферополе, Херсоне. Даже возобновление движения пассажирских поездов — это не решение всех проблем", — рассуждает Анатолий. Он подчеркивает: важнее всего — вода из Северо-Крымского канала и возможность торговли.

Крымский активист Геннадий Сивак задается вопросом: как на практике оживить железнодорожное сообщение с Украиной? "Последняя станция перед Крымом — Новоалексеевка. Насколько я знаю, "активисты" там еще в 2014-м разобрали рельсы. Кто даст гарантию, что они не помешают ремонтникам? Что снова не растащат железнодорожные пути? — говорит собеседник РИА Новости. — Даже если в Киеве скомандуют восстанавливать железнодорожное сообщение, пока это нереально. Это как с "формулой Штайнмайера": формально все правильно, но вы представляете себе Порошенко, агитирующего в центре Донецка? Так и я не могу представить украинский поезд в Крыму. Пока не могу".

Несмотря на запрет авиационного, автобусного и железнодорожного сообщения, число приезжающих в Крым украинцев постоянно растет: если пять лет назад было порядка 450 тысяч человек, то в 2018-м — миллион. А в нынешнем сезоне еще больше. Как отмечали ранее в пресс-службе Минтуризма Крыма, никаких проблем и дополнительных требований при прохождении пограничных пунктов к украинским туристам, как и к туристам из других стран, не предъявляется. Полуостров открыт и готов к приему туристов из всех стран мира, в том числе с Украины.