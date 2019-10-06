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РИА Новости

Вучич заявил о победе партии "Сербский список" среди косовских сербов

23:13 06.10.2019 (обновлено: 05:38 07.10.2019)
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© AP Photo / Darko VojinovicВнеочередные выборы в парламент самопровозглашенной республики Косово
Внеочередные выборы в парламент самопровозглашенной республики Косово
© AP Photo / Darko Vojinovic
БЕЛГРАД, 6 окт - РИА Новости. Партия "Сербский список", связанная с властями Сербии, завоевала убедительную победу среди всех движений косовских сербов на выборах в самопровозглашенном Косово, заявил президент страны Александр Вучич.
Внеочередные выборы в парламент самопровозглашенной республики проходили в воскресенье, голосование велось на 2 тысячах 547 избирательных участках. ЦИК зарегистрировал 1 миллион 938 тысяч избирателей. При этом с 19 сентября по 5 октября было разрешено голосование по почте, таким правом могли воспользоваться 35 тысяч косоваров за рубежом. В списках избирателей свыше 100 тысяч косовских сербов. Для них по квоте выделено 10 мест в парламенте самопровозглашенной республики. На сербские голоса претендуют четыре политических движения.
По данным косовского избиркома крупнейшая партия косовских сербов - "Сербский список" - по результатам обработки данных с 45,15% участков получает 4,97%, Автономная либеральная партия 0,08%, Партия косовских сербов - 0,04%, коалиция "Слобода" - 0,05%".
"Это для меня одна из самых ценных побед, потому что заслужена в тяжелейших условиях, когда представители различных международных организаций и многих стран сделали все возможное, чтобы, как они говорят, разрушить монополию "Сербского списка" и Белграда, нередко добавляя "зловредное влияние Белграда". Потому что все, что связывает Косово с остальной Сербией, для них "зловредно", - заявил Вучич на специальной пресс-конференции.
Он уточнил, что задержанные днем косовскими властями члены избиркома в Косовска-Митровице также представляли "Сербский список".
На 120 мест в косовском "заксобрании" претендовали четыре коалиции, 20 политических партий и один независимый кандидат от бошняцкого (славянско-мусульманского) меньшинства.
Внеочередные выборы в парламент самопровозглашенной республики Косово
Вчера, 23:03РИА Новости
Сразу три партии провозгласили победу на выборах в Косово
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