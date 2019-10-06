Трамп и Эрдоган обсудили зону безопасности в Сирии

АНКАРА, 6 окт - РИА Новости, Алена Палажченко. Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили по телефону планируемую зону безопасности на севере Сирии, сообщила администрация президента Турции в воскресенье.

Накануне Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев.

"Наш президент провел сегодня телефонный разговор с Дональдом Трампом. Наряду с вопросами двусторонних отношений стороны обменялись мнениями по поводу планируемой зоны безопасности на севере Сирии на востоке от Евфрата. Эрдоган подчеркнул необходимость создания зоны безопасности для ликвидации террористической угрозы от Рабочей партии Курдистана и сил самообороны сирийских курдов, а также для создания условия к возвращению сирийских беженцев домой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Эрдоган выразил Трампу озабоченность по поводу того, что "американские военные чиновники не выполняют достигнутые между Турцией и США договоренности" по Сирии.

"Наш президент в следующем месяце посетит Вашингтон по приглашению Трампа для проведения переговоров", - отмечается в сообщении.

Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне. При этом, как заявил Эрдоган, Анкара начнет операцию против курдских сил, контролирующих этот регион, если США будут затягивать формирование зоны безопасности.