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РИА Новости

Таксист отказался везти Порошенко после митинга

22:35 06.10.2019 (обновлено: 00:02 07.10.2019)
19133
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Очевидцы записали на видео, как водитель такси отказался везти бывшего президента Украины Петра Порошенко.
По информации издания "Страна.ua", инцидент произошел после митинга против "формулы Штайнмайера" в Киеве. На кадрах видно, как бывший глава государства открывает заднюю дверь такси и, предположительно, просит отвезти его с женой. Однако водитель не соглашается принять заказ, чем вызывает бурную реакцию стоящей рядом с машиной толпы. Сначала окружающие рассмеялись, а затем начали скандировать фамилию бывшего президента. Кто-то в толпе крикнул: "Порох, геть!"
Митинг против "формулы Штайнмайера" в Киеве
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В воскресенье в Киеве прошла акция против "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе.

Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
1 из 10

В воскресенье в Киеве прошла акция против "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер

На площадь Независимости в центре города вышли около десяти тысяч человек.

Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
2 из 10

На площадь Независимости в центре города вышли около десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Стрингер
© РИА Новости / Стрингер

Протестующие требуют, чтобы президент Украины Владимир Зеленский "не переступил красной линии" во время урегулирования конфликта.

Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
3 из 10

Протестующие требуют, чтобы президент Украины Владимир Зеленский "не переступил красной линии" во время урегулирования конфликта.

© РИА Новости / Стрингер
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Бывший глава государства Петр Порошенко принял участие в митинге на главной площади столицы.

Бывший президент Украины Петр Порошенко принимает участие в митинге против формулы Штайнмайера в Киеве
4 из 10

Бывший глава государства Петр Порошенко принял участие в митинге на главной площади столицы.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© РИА Новости / Стрингер

Участники акции выступают под лозунгом "Остановим капитуляцию" и призывают "не сдавать украинские территории".

Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
5 из 10

Участники акции выступают под лозунгом "Остановим капитуляцию" и призывают "не сдавать украинские территории".

© РИА Новости / Стрингер
© РИА Новости / Стрингер

На площади дежурили военные Нацгвардии и служащие полиции. Правоохранители не зафиксировали нарушений.

Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
6 из 10

На площади дежурили военные Нацгвардии и служащие полиции. Правоохранители не зафиксировали нарушений.

© РИА Новости / Стрингер
© РИА Новости / Стрингер

Протесты в стране начались в среду — на следующий день после согласования "формулы Штайнмайера" Контактной группой по Украине.

Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
7 из 10

Протесты в стране начались в среду — на следующий день после согласования "формулы Штайнмайера" Контактной группой по Украине.

© РИА Новости / Стрингер
© РИА Новости / Стрингер

"Формула Штайнмайера" подразумевает проведение выборов в ДНР и ЛНР согласно украинской Конституции.

Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
8 из 10

"Формула Штайнмайера" подразумевает проведение выборов в ДНР и ЛНР согласно украинской Конституции.

© РИА Новости / Стрингер
© AFP 2019 / Genya Savilov

Если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что голосование прошло по стандартам организации, то после этого в силу должен вступить закон об особом статусе Донбасса.

Митинг против формулы Штайнмайера в Киеве, Украина. 6 октября 2019
9 из 10

Если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что голосование прошло по стандартам организации, то после этого в силу должен вступить закон об особом статусе Донбасса.

© AFP 2019 / Genya Savilov
© РИА Новости / Стрингер

Документ разработает Верховная рада, он пройдет общественное обсуждение.

Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
10 из 10

Документ разработает Верховная рада, он пройдет общественное обсуждение.

© РИА Новости / Стрингер
1 из 10

В воскресенье в Киеве прошла акция против "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 10

На площадь Независимости в центре города вышли около десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Стрингер
3 из 10

Протестующие требуют, чтобы президент Украины Владимир Зеленский "не переступил красной линии" во время урегулирования конфликта.

© РИА Новости / Стрингер
4 из 10

Бывший глава государства Петр Порошенко принял участие в митинге на главной площади столицы.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
5 из 10

Участники акции выступают под лозунгом "Остановим капитуляцию" и призывают "не сдавать украинские территории".

© РИА Новости / Стрингер
6 из 10

На площади дежурили военные Нацгвардии и служащие полиции. Правоохранители не зафиксировали нарушений.

© РИА Новости / Стрингер
7 из 10

Протесты в стране начались в среду — на следующий день после согласования "формулы Штайнмайера" Контактной группой по Украине.

© РИА Новости / Стрингер
8 из 10

"Формула Штайнмайера" подразумевает проведение выборов в ДНР и ЛНР согласно украинской Конституции.

© РИА Новости / Стрингер
9 из 10

Если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что голосование прошло по стандартам организации, то после этого в силу должен вступить закон об особом статусе Донбасса.

© AFP 2019 / Genya Savilov
10 из 10

Документ разработает Верховная рада, он пройдет общественное обсуждение.

© РИА Новости / Стрингер
В воскресенье около десяти тысяч противников "формулы Штайнмайера" собрались на главной площади украинской столицы Майдане Незалежности (площади Независимости). Организаторы отмечают, что это вече является "предупредительным". Участники акции после митинга у офиса президента Украины пришли и к зданию парламента. Колонну демонстрантов сопроводили сотрудники правоохранительных органов.
При этом глава офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал в фейсбуке "расценки" за участие в вече. Как следует из скриншотов, всем желающим предлагается оплата в 100 гривен (четыре доллара) за час на акции, а также написаны инструкции по поводу общения с представителями СМИ. При этом название организации, которая предлагает деньги за участие в протестах, закрашена. Сам Богдан публикацию подписал: "Скоро кто-то очень перепуганный все украденное отдаст народу".
Порошенко устроил перепалку на украинском шоу из-за формулы Штайнмайера
Вчера, 04:03РИА Новости
Порошенко устроил скандал из-за "формулы Штайнмайера"
Ранее Контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого по стране прокатились акции протеста против такого варианта урегулирования конфликта на юго-востоке страны, было создано "Движение сопротивления капитуляции". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, и призвал граждан не поддаваться на провокации.
Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе в Киеве
4 октября, 08:00РИА Новости
В какую новую войну втянут Зеленского
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Ситуация в ДНР и ЛНРПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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