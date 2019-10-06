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РИА Новости

Советник президента ЦАР заявил о приезде в страну сотрудников ЦРУ

20:02 06.10.2019 (обновлено: 21:42 06.10.2019)
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© AFP 2019 / Fred DufourЦентральноафриканская республика
Центральноафриканская республика
© AFP 2019 / Fred Dufour
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Американская разведка отправила в Центрально-Африканскую Республику группу сотрудников после того, как туда приехали российские специалисты, заявил советник по нацбезопасности президента ЦАР Валерий Захаров в эфире "Вестей недели" на телеканале "Россия 1".
Такое заявление он сделал в репортаже журналиста ВГТРК Александра Рогаткина о ситуации в республике. В конце сентября вышла первая часть сюжета, в которой съемочная группа показала то самое место в 20 километрах севернее города Себю, где в 2018 году убили российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Кроме того, телеканал впервые опубликовал видеосвидетельства водителя, выжившего при обстреле съемочной группы.
В репортаже также показали отель, где, по словам советника, расположились американцы. Захаров рассказал, что речь идет о маленьком подразделении. Часть сотрудников ЦРУ находится в отеле, но в основном они ездят на машинах по городу и пеленгуют эфир.

"Они признались: нас здесь давно не было, но с вашим присутствием нам пришлось приехать", — заявил Захаров.

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По его словам, американцы стали активно оказывать помощь правительству республики.
"Получается, Россия всех взбодрила на оказание еще большей помощи. То есть все стали соревноваться, кто больше поможет ЦАР", — отметил он.
Министр обороны ЦАР Ноэль Койяра в сюжете заявил, что в республику на 14 самолетах прибыла уже вторая партия российского оружия, поставки проходят под контролем инспекторов ООН.
Как напомнил первый секретарь посольства России в республике Виктор Токмаков, Москва завершила поставки оружия в ЦАР в сентябре. Их согласовал Совбез ООН.
По его словам, речь идет о легком стрелковом оружии — автоматах, боеприпасах, пистолетах. Среди поставленного в ЦАР оружия — пулеметы, автоматы Калашникова и несколько десятков снайперских винтовок Мосина образца 1944 года.
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Ситуация в республике

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками и противостоящими им повстанцами-христианами. Совбез ООН впервые ввел общее и полное эмбарго на поставки оружия в Центрально-Африканскую Республику в 2013 году.
Организация приняла резолюцию, запрещающую странам — членам ООН поставлять в ЦАР оружие, участвовать в обучении ее граждан или посылать туда наемников. Позднее к оружейному эмбарго добавились запрет на поездки физлиц и замораживание активов физических и юридических лиц, список которых устанавливает комитет по санкциям.
Совбез ООН в начале 2019 года единогласно проголосовал за продление санкций в отношении Центрально-Африканской Республики до 31 января 2020 года. Текст резолюции предусматривает, что мандат группы экспертов, оказывающей помощь Комитету по санкциям в отношении ЦАР, продлен до 29 февраля 2020 года.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва обсуждает с партнерами в Совбезе ООН возможное снятие оружейного эмбарго с ЦАР.
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