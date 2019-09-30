Эксклюзив: журналист ВГТРК взял интервью у водителя убитых в ЦАР россиян

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. ВГТРК опубликовала эксклюзивное интервью с Бьенвеню Довокама — водителем погибших год назад в Центрально-Африканской Республике журналистов. . ВГТРК опубликовала эксклюзивное интервью с Бьенвеню Довокама — водителем погибших год назад в Центрально-Африканской Республике журналистов. Сюжет спецкора Александра Рогаткина вышел в эфире программы "Вести недели".

Он рассказал РИА Новости, что это только первая часть отснятых в ЦАР материалов, в скором времени планируется продолжение.

Рогаткин отметил, что его группа потратила больше года, чтобы договориться с правительством республики о съемках на территории страны.

При этом телеканал в полном объеме обеспечил безопасность своим сотрудникам во избежание новых трагических инцидентов.

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Рассказ водителя

По словам Довокама, россияне заплатили ему сумму, равную примерно восьми тысячам рублей, чтобы он отвез их из столицы в Бомбари. Примерно на полпути они неожиданно изменили маршрут и поехали не на восток, а на север. На одном из блокпостов их задержали, поскольку уже стемнело, однако журналисты смогли убедить военных отпустить их, предъявив поддельные удостоверения ООН.

"Проехали 20-25 километров, пошел дождь: вдруг на дорогу вышли двое в гражданской одежде и с неприкрытыми лицами. Мы остановились. И тут вышли с двух сторон еще люди, вооруженные, в тюрбанах, заставили нас выйти из машины. Они говорили по-арабски. Когда я вышел из машины, слышал, что один из моих нанимателей тоже говорил с ними по-арабски", — рассказал водитель.

Он вспоминает, что Орхан на арабском языке начал ругаться с вооруженными людьми.

"Ситуация накалилась, попытался кого-то из них оттолкнуть. Потом пошла стрельба, двое из моих нанимателей лежали на земле, один, который большой, пытался отбиваться. Это было под дождем: я стал двигаться к машине, никто этого не заметил, все четыре дверцы открыты были, мотор работал, я прыгнул в машину. Так я спасся. Начали стрелять в меня, в машину. Вокруг свистели пули", — добавил Довокама.

© Фото : СК России Убийство на территории Центрально-Африканской Республики граждан России © Фото : СК России Убийство на территории Центрально-Африканской Республики граждан России

Место преступления

На кадрах из сюжета ВГТРК видно, что автомобиль, на котором скрывался водитель, весь в пулевых отверстиях. Пробиты лобовое и заднее стекла, а также подголовник. Машина до сих пор находится во дворе следственного изолятора.

Также телеканал показал место убийства: тела россиян обнаружили в 20 километрах от городка Себю. Вдоль проселочной дороги, по которой ехала машина с журналистами, можно заметить высокие заросли травы, которая, предположительно, стала местом засады нападавших.

© ВГТРК Автомобиль, на котором перемещались убитые в ЦАР журналисты. Стоп-кадр программы "Вести недели" © ВГТРК Автомобиль, на котором перемещались убитые в ЦАР журналисты. Стоп-кадр программы "Вести недели"

Убийство в ЦАР

В конце июля 2018 года российских журналистов Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля, которые снимали в ЦАР репортаж о базе ЧВК Вагнера по заказу "Центра управления расследованиями" Михаила Ходорковского, убили во время выполнения задания.

По мнению ряда экспертов, одной из причин случившегося была плохая организация безопасности поездки со стороны редакции. В частности, у журналистов не было аккредитации и разрешений на съемки.

"Провокация привела к трагедии. Это вина товарища Ходорковского в первую очередь", — заявил советник по национальной безопасности президента ЦАР Валерий Захаров.