Журналист ВГТРК рассказал о попытке напасть на его группу в ЦАР

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Больше года потратила съемочная группа Александра Рогаткина от телеканала "Россия 1", чтобы договориться с правительством Центральноафриканской республики на съемки на территории страны; безопасность телеканалом была обеспечена в полном объеме, в отличие от случая с погибшими в 2018 году российскими журналистами, что позволило предотвратить вооруженную атаку на телегруппу, сообщил РИА Новости сам Рогаткин.

Сюжет вышел в воскресенье в программе "Вести недели" . В репортаже съемочной группы – особенности строевой подготовки курсантов тренировочного лагеря минобороны ЦАР, разговоры о национальных интересах России на "чёрном континенте" и то самое место в 20 километрах севернее города Себю, где в 2018 году был убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Впервые были опубликованы видеосвидетельства водителя, выжившего при произошедшем год назад обстреле съемочной группы. В съемке также принял участие советник по национальной безопасности президента Центральноафриканской Республики Валерий Захаров.

"Договаривались мы с правительством Центральноафриканской республики, потому что все эти базы принадлежат министерству обороны. Мы туда запросы отправили давно уже, больше года назад. Вот в итоге до нас ещё успели и CNN побывать, и Al Jazeera. Не знаю, с чем это связано, что так долго они не присылали ответ, мы периодически обновляли. В итоге с нами связались помощники Захарова, сказали, мол, приезжайте", – рассказал Рогаткин.

Министерство внутренних дел ЦАР, как утверждает журналист, выделило съемочной группе автобус с автоматчиками, охрана присутствовала на каждых съемках. "То есть, мы снимали, а они – пять человек оцепления вокруг нас. Мы не запрашивали ничего подобного отдельно, очевидно, они сами после той истории с гибелью российских журналистов решили предпринять какие-то такие вещи", – добавил Рогаткин.

Однако даже при всех этих мерах оставались места, которые съемочной группе, по словам журналиста, советовали ни под каким видом не посещать. Среди них – так называемый "пятый километр", где живут остатки банд исламских экстремистов, разгромивших местный Собор Богоматери и устроивших перестрелку в заселённом христианами районе.

"Риски оставались. Мы попытались снять один отряд вооруженный, который проходил мимо, об этом говорится в сюжете. Им это не понравилось, они на нас набросились, пытались камеру отобрать. Полицейским с большим трудом удалось нас отбить. Не знаю, если бы мы одни были, что бы случилось", – сообщил Рогаткин.

Тридцатого июля 2018 года в Центральноафриканской республике (ЦАР) были убиты трое россиян – журналист Джемаль, режиссер-документалист Расторгуев и оператор Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского.

Рядом с телами погибших были найдены просроченные редакционные удостоверения различных СМИ. В СМИ появлялись сведения о похищении и допросе журналистов перед убийством, но при осмотре их тел были обнаружены только огнестрельные ранения. По данным руководителя ЦУР Андрея Коняхина, при себе у мужчин было около 8,5 тысячи долларов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что погибшие журналисты не воспользовались бронежилетами с надписями, идентифицирующими их как сотрудников СМИ.