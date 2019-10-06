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РИА Новости

В Крыму установили два рекорда по случаю перехода на "цифру"

18:30 06.10.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк"Воздушно-акробатическое цифровое шоу" в Симферополе
Воздушно-акробатическое цифровое шоу в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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"Воздушно-акробатическое цифровое шоу" в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Два рекорда Крыма установлены в рамках воздушно-акробатического цифрового шоу, посвященного финальной волне перехода на цифровое эфирное телевидение, сообщили РИА Новости организаторы.
Ранее сообщалось, что в рамках шоу в Симферополе команда из двух десятков профессиональных парашютистов из авиационно-спортивного клуба "Крым" исполнила в небе акробатическую фигуру в виде цифровой бабочки – символа цифрового ТВ. Кроме того, парашютисты совершили прыжки с большими развевающимися флагами 20 телеканалов, входящих в два обязательных мультиплекса, и флагом "цифры".
"В ходе воздушно-акробатического цифрового шоу были установлены два рекордных достижения Республики Крым в парашютном спорте", - отметили организаторы.
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Рекорд подтверждён руководителем авиационно-спортивного клуба "Крым" Александром Судаковым. В частности, рекорды зафиксированы в дисциплине по групповой акробатике при исполнении фигуры "цифровая бабочка", а также по количеству парашютистов с флагами, совершившими единовременный групповой полет над одной площадкой.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион перейдет на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".
Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru>>
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Переход на цифровое телевидениеКрымТехнологииОбщество
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