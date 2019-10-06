В Крыму установили два рекорда по случаю перехода на "цифру"

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Два рекорда Крыма установлены в рамках воздушно-акробатического цифрового шоу, посвященного финальной волне перехода на цифровое эфирное телевидение, сообщили РИА Новости организаторы.

Ранее сообщалось, что в рамках шоу в Симферополе команда из двух десятков профессиональных парашютистов из авиационно-спортивного клуба "Крым" исполнила в небе акробатическую фигуру в виде цифровой бабочки – символа цифрового ТВ. Кроме того, парашютисты совершили прыжки с большими развевающимися флагами 20 телеканалов, входящих в два обязательных мультиплекса, и флагом "цифры".

"В ходе воздушно-акробатического цифрового шоу были установлены два рекордных достижения Республики Крым в парашютном спорте", - отметили организаторы.

Рекорд подтверждён руководителем авиационно-спортивного клуба "Крым" Александром Судаковым. В частности, рекорды зафиксированы в дисциплине по групповой акробатике при исполнении фигуры "цифровая бабочка", а также по количеству парашютистов с флагами, совершившими единовременный групповой полет над одной площадкой.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион перейдет на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".

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