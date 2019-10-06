Пушков возмутился допросом депутата Госдумы в США

Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой спецслужбами США в аэропорту Нью-Йорка.

Парламентарий отметил, что Вашингтон целенаправленно отказывает в визах российским дипломатам и членам делегаций, которые едут в ООН.

"Теперь и депутатов стали допрашивать", — написал он в твиттере.

Пушков согласился с вице-спикером Госдумы от "Единой России" Сергеем Неверовым, поставившим под сомнение целесообразность участия российских парламентариев в мероприятиях на территории Соединенных Штатов.

"Надо ли в таких условиях ездить в США, упорно пытаясь наладить диалог со страной, которая этого упорно не хочет?" — спросил он.

Накануне посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в аэропорту Нью-Йорка забрали документы у депутата Госдумы Инги Юмашевой, прибывшей в страну для участия в международном форуме "Диалог Форт-Росс" по приглашению американской некоммерческой организации. Юмашеву отвели в отдельное помещение, где представившийся сотрудников ФБР мужчина стал задавать ей "неясные и неприемлемые вопросы". Через час он предложил депутату продолжить разговор в кафе.

Российское посольство направило Госдепартаменту ноту протеста, потребовав объяснить ситуацию. В МИД допрос Юмашевой назвали "очередной враждебной акцией" против Москвы. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон в очередной раз нарушил взятые на себя международные обязательства. По его словам, действия американских спецслужб — циничная провокация.