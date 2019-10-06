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РИА Новости

Пушков возмутился допросом депутата Госдумы в США

17:50 06.10.2019 (обновлено: 17:52 06.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой спецслужбами США в аэропорту Нью-Йорка.
Парламентарий отметил, что Вашингтон целенаправленно отказывает в визах российским дипломатам и членам делегаций, которые едут в ООН.
"Теперь и депутатов стали допрашивать", — написал он в твиттере.
Пушков согласился с вице-спикером Госдумы от "Единой России" Сергеем Неверовым, поставившим под сомнение целесообразность участия российских парламентариев в мероприятиях на территории Соединенных Штатов.
Член комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева
Вчера, 13:00РИА Новости
Российские политики прокомментировали допрос депутата Юмашевой в Нью-Йорке
"Надо ли в таких условиях ездить в США, упорно пытаясь наладить диалог со страной, которая этого упорно не хочет?" — спросил он.
Накануне посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в аэропорту Нью-Йорка забрали документы у депутата Госдумы Инги Юмашевой, прибывшей в страну для участия в международном форуме "Диалог Форт-Росс" по приглашению американской некоммерческой организации. Юмашеву отвели в отдельное помещение, где представившийся сотрудников ФБР мужчина стал задавать ей "неясные и неприемлемые вопросы". Через час он предложил депутату продолжить разговор в кафе.
Российское посольство направило Госдепартаменту ноту протеста, потребовав объяснить ситуацию. В МИД допрос Юмашевой назвали "очередной враждебной акцией" против Москвы. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон в очередной раз нарушил взятые на себя международные обязательства. По его словам, действия американских спецслужб — циничная провокация.
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Допрос депутата Инги Юмашевой в Нью-ЙоркеИнга ЮмашеваСовет Федерации РФГосдума РФАлексей ПушковНью-Йорк (город)РоссияСШАВ миреПолитика
Популярные комментарии
Господа.если вы в России принадлежите к касте "неприкасаемых".это ещё не говорит о том .что и на территории иностранного государства у вас есть какие-то привилегии.
6 октября, 19:04
Игорь Новиков
45400057
Возмущаются только депутаты! Как же они теперь смогут бесконтрольно ездить за рубеж?! Всей стране на это глубоко нас...
6 октября, 18:53
Kot Piter
29510050
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