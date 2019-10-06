Глава офиса Зеленского опубликовал "расценки" за участие в вече в Киеве

КИЕВ, 6 окт - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал "расценки" за участие в вече против "формулы Штайнмайера" под названием "Остановим капитуляцию" в Киеве.

В воскресенье около 10 тысяч противников "формулы Штайнмайера" собрались на главной площади украинской столицы Майдане Незалежности (площади Независимости). Организаторы отмечают, что это вече является "предупредительным".

Как следует из скриншотов, опубликованных Богданом на своей странице в Facebook, участникам акции предлагается оплата в 100 гривен (4 доллара) за один час участия в митинге, а также написаны инструкции по поводу общения с представителями СМИ.

При этом название организации, которая предлагает деньги за участие в акции, зарисована. Сам Богдан публикацию скриншотов подписал: "Скоро кто-то очень перепуганный все украденное отдаст народу".

В свою очередь, участники вече возле здания Верховной рады заявили, что на следующей неделе будут требовать отставки Богдана из-за таких публикаций в соцсети.