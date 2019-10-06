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РИА Новости

Глава офиса Зеленского опубликовал "расценки" за участие в вече в Киеве

17:13 06.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАкция националистов в Киеве
Акция националистов в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 6 окт - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал "расценки" за участие в вече против "формулы Штайнмайера" под названием "Остановим капитуляцию" в Киеве.
В воскресенье около 10 тысяч противников "формулы Штайнмайера" собрались на главной площади украинской столицы Майдане Незалежности (площади Независимости). Организаторы отмечают, что это вече является "предупредительным".
Как следует из скриншотов, опубликованных Богданом на своей странице в Facebook, участникам акции предлагается оплата в 100 гривен (4 доллара) за один час участия в митинге, а также написаны инструкции по поводу общения с представителями СМИ.
При этом название организации, которая предлагает деньги за участие в акции, зарисована. Сам Богдан публикацию скриншотов подписал: "Скоро кто-то очень перепуганный все украденное отдаст народу".
В свою очередь, участники вече возле здания Верховной рады заявили, что на следующей неделе будут требовать отставки Богдана из-за таких публикаций в соцсети.
Ранее контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого Украиной прокатились акции протеста против такого варианта урегулирования конфликта на востоке страны, было создано "Движение сопротивления капитуляции". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, и призвал украинцев не поддаваться на провокации.
Митинг против формулы Штайнмайера в Киеве, Украина. 6 октября 2019
Вчера, 15:58РИА Новости
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14822610
Обсудить 7
"Формула Штайнмайера"Андрей БогданСитуация на УкраинеКиевУкраина
Популярные комментарии
Аха ха ха ха ха ха.Укр.демократия.
6 октября, 17:16
Максим Егорыч
910200
А Майдан по другому работал? Скорлтко поддонов денег с Амерыки подвезли?
6 октября, 18:05
VPVassya Pupkind
1000000
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