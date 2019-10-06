Силовики укрепляют позиции в районе Золотого, заявили в Луганске

ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. Украинские силовики укрепляют позиции на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи контактной группы в Минске сообщил, что 7 октября возобновится разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе.
"Украинские силовики продолжают нарушать минские договоренности и ведут укрепление позиций на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое", - заявил Филипоненко.
По данным разведки ЛНР, военнослужащие ВС Украины активно оборудуют траншеи для размещения в них вооружения и военной техники.
"Данный факт подтверждают в своих отчетах наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. 2 октября беспилотный летательный аппарат спецмиссии зафиксировал три свежие траншеи украинских силовиков в населенном пункте Катериновка, вблизи участка разведения сил и средств", - уточнил Филипоненко.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru