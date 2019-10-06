Силовики укрепляют позиции в районе Золотого, заявили в Луганске

ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. Украинские силовики укрепляют позиции на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи контактной группы в Минске сообщил, что 7 октября возобновится разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе.

"Украинские силовики продолжают нарушать минские договоренности и ведут укрепление позиций на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое", - заявил Филипоненко.

По данным разведки ЛНР, военнослужащие ВС Украины активно оборудуют траншеи для размещения в них вооружения и военной техники.

"Данный факт подтверждают в своих отчетах наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. 2 октября беспилотный летательный аппарат спецмиссии зафиксировал три свежие траншеи украинских силовиков в населенном пункте Катериновка, вблизи участка разведения сил и средств", - уточнил Филипоненко.