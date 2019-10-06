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РИА Новости

Украинские военные извинились, что "не сдохли" в Донбассе

16:34 06.10.2019 (обновлено: 17:21 06.10.2019)
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CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Олег Проценко / Военные учения украинской армии в Донецкой области
Военные учения украинской армии в Донецкой области
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Олег Проценко /
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Украинские военные устроили в фейсбуке флешмоб в ответ на инициативу депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Галины Третьяковой ограничить выплату льгот участникам гражданского конфликта в Донбассе.
Глава парламентского Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов заявила, что субсидии нужно предоставлять лишь тем, кто "что-то потерял на войне", сообщает "Обозреватель". По ее словам, статус участника боевых действий должны получать не все военнослужащие.
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"Если это был контракт и человек сознательно шел на получение высокого денежного обеспечения, продавал свою наемную силу для того, чтобы защищать страну, это был его выбор", — отметила Третьякова.
После этого на страницах украинских военных в фейсбуке стали появляться посты, осуждающие предложение парламентария. Под публикациями служащие оставляют хештег #Извините_что_мы_не_сдохли.
"В июне 2014 года ушел за "длинной гривной". Решил немного подзаработать деньжат, за государственный счет по миру поездить и свое материальное положение улучшить!" — ответил на инициативу Третьяковой Анатолий Виногородский.
"За средства налогоплательщиков направился на пятизвездочный курорт Широкий Лан, что в степях Николаевщины, где под присмотром аниматоров и фитнес-тренеров с трехразовым питанием загорал на полигоне, принимал грязевые ванны и качал фигуру, таская снаряды. И все это вместе с проживанием в отдельных виллах-палатках на 30 наемников", — говорится в записи Василя Паламарчука.
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"В начале весны 2014 года с целью получения финансовой выгоды и наживы на средствах налогоплательщиков я добровольно продал свою наемную силу за высокую зарплату в размере трех тысяч гривен в месяц", — пожаловался Олег Король.
При этом интернет-пользователи не оценили акцию силовиков и выступили за инициативу Третьяковой.
"Есть одно но: минимум 50 процентов тех, кто имеет корочки льгот, были на фронте три месяца или три дня, и то во второй или третьей линии, 80 процентов прокуроров-судей там "люстрировали" свое награбленное, поэтому нужно очистить зерна от плевел и проверить", — считает Оксана Гостинська.
"Каратели думали, что если они пойдут стрелять в своих сограждан, то их должны одарить за это всеми возможными льготами и ништяками. А тут такой облом и зрада", — прокомментировал флешмоб Штуцер Лева.
"Не извиним и не простим", — высказался Plotnikov Alex.
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"Был же шанс додавить "политикой". И без крови. <…> А теперь вообще непонятно, зачем вы там были", — написал Дмитрий Седой.
При этом часть пользователей поддержала военных.
Весной 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине. Вопрос урегулирования ситуации на юго-востоке страны обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, которая с сентября 2014-го приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако столкновения и перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются.
Владимир Зеленский не раз подчеркивал, что его ключевая задача на посту президента Украины заключается в прекращении гражданского конфликта в Донбассе. При этом, по словам полпреда России Бориса Грызлова, новые власти в Киеве не реализуют свои обещания о мире.
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Партия "Слуга народа"Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Сами-то "не сдохли", но мирных жителей Донбасса - детей и женщин, в том числе, много погубили!!!
6 октября, 17:33
gxkan
8010001
Возможности сдохнуть у них еще "выше крыши", так что упэред.
6 октября, 17:15
Виктор Новожилов
6620001
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