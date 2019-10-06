Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-06T16:30Z
https://ria.ru/20191006/1559487218.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150250/38/1502503814_0:319:3074:2048_1036x0_80_0_0_a316f82d0ab4f02b77b2935796c5bbd9.jpg
РИА Новости

Власти Саратова окажут помощь пострадавшим в ДТП под Нижним Новгородом

16:30 06.10.2019
415
© РИА Новости / Александр Легкий / Перейти в фотобанкЗдание администрации города Саратова на Первомайской улице
Здание администрации города Саратова на Первомайской улице
© РИА Новости / Александр Легкий
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 6 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Комитет по туризму Саратовской области окажет поддержку туристам, которые в воскресенье на автобусе попали в ДТП под Нижним Новгородом, сообщила председатель комитета Виктория Бородянская.
Автобус, перевозивший туристов из Саратова в Большое Болдино, где находится музей-заповедник Александра Пушкина, опрокинулся в Гагинском районе возле села Паново-Осаново в воскресенье около 9.40 мск. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на повороте. В автобусе находилось 29 человек – 27 пассажиров и два водителя. Никто не погиб. Как отмечало МЧС, пострадали 20 человек, детей среди них нет.
"Организатор (тура) - туристическая компания "Синай". Комитет и оператор постоянно на связи с Нижегородской областью. Пострадавшие размещены в нескольких больницах. Тяжело пострадавших нет. "Синай" готов отправить людей в Саратов, как только медики дадут соответствующее заключение", - процитировали РИА Новости слова Бородянской в пресс-службе комитета по туризму.
"В Саратове тем, кому будет необходима дополнительная медицинская помощь или реабилитация, она будет предоставлена в медицинских учреждениях города. Туристы не брошены, ими занимаются соответствующие службы Нижнего Новгорода. И, как я уже сказала, мы окажем всевозможную поддержку", - подчеркнула она.
Ранее прокуратура Саратовской области начала проверку деятельности перевозчика, чей автобус при перевозке туристов попал в ДТП под Нижним Новгородом. Источник РИА Новости в силовых структурах уточнил, что перевозчиком является саратовский предприниматель Сергей Жидков. По данным Национального союза страховщиков ответственности, Жидков в СПАО "Ингосстрах" застраховал ответственность перевозчика в отношении пассажиров попавшего в ДТП автобуса Mercedes c госномером X700EP64.
Cтолкновение микроавтобуса и фуры в уезде Яломица, Румыния. 5 октября 2019
5 октября, 15:06Радио Sputnik
Десять человек погибли в Румынии при столкновении фуры с микроавтобусом
000100
Обсудить 0
Нижний НовгородСаратовПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль полиции
В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки
РИА
Новости
Актриса театра и кино Марина Куклина
Названа причина смерти актрисы из "Возвращения Мухтара" Марины Куклиной
Кадр из видео с места убийство девушки в подмосковном городе Домодедово
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
Конец света
Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
Лента
новостей
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Нижегородской области подростки сильно избили сверстника
Измерение артериального давления
Врач рассказал, как снизить давление без лекарств
Люди в инвалидных креслах
В Саратове уволен главврач больницы, возившей инвалидов в машине с овощами
Полицейский
Знакомые рассказали об убитой в Подмосковье студентке
Долларовые купюры в Газпром-Арене Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге
Российский миллиардер объяснил, почему бросил в толпу 20 тысяч долларов
Военные учения украинской армии в Донецкой области
Украинские военные извинились, что "не сдохли" в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал об отсутствии интереса к положению Зеленского
Акция националистов в Киеве
Глава офиса Зеленского опубликовал "расценки" за участие в вече в Киеве
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг, заявил экс-депутат Рады
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:45У берегов Японии столкнулись северокорейское и японское суда
05:32В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
04:53Боевики "Азова" заняли "последний блокпост" в Донбассе перед отводом ВСУ
04:50Борисова и Волочкова устроили перепалку в телеэфире
04:44В Забайкалье медведь растерзал 50-летнюю женщину
04:21Майли Сайрус начала новый роман после расставания с Лиамом Хемсвортом
04:08Правящая в Косово партия Хашима Тачи провалилась на выборах в "парламент"
04:07В Австралии расследуют новые случаи обнаружения игл во фруктах
03:53Спикер Рады обозначил "красные линии" в законе о статусе Донбасса
03:26ВЦИОМ: большинство россиян считают, что прививки защищают от инфекций
03:24Аргентина отложила вопрос покупки у России МиГ-29 из-за предстоящих выборов
03:22В России снова начнут делать кальвадос
03:18Антонов предложил советнику Белого дома по нацбезопасности встретиться
03:13Эксперты назвали сферы работы с наиболее высокими зарплатами
03:06ВЦИОМ: более 60% россиян когда-либо делали прививку от гриппа
03:05Спикер Рады рассказал о подготовке закона об особом статусе Донбасса
03:00Премьер Португалии рассказал о планах своей партии после победы на выборах
02:51Диетолог назвала самый полезный хлеб
02:50Антонов прокомментировал отставку ряда высокопоставленных сотрудников в США
02:16Дочь Дмитрия Хворостовского стала мамой во второй раз
Лента новостейМолния