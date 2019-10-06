Власти Саратова окажут помощь пострадавшим в ДТП под Нижним Новгородом

САРАТОВ, 6 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Комитет по туризму Саратовской области окажет поддержку туристам, которые в воскресенье на автобусе попали в ДТП под Нижним Новгородом, сообщила председатель комитета Виктория Бородянская.

Автобус, перевозивший туристов из Саратова в Большое Болдино, где находится музей-заповедник Александра Пушкина, опрокинулся в Гагинском районе возле села Паново-Осаново в воскресенье около 9.40 мск. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на повороте. В автобусе находилось 29 человек – 27 пассажиров и два водителя. Никто не погиб. Как отмечало МЧС, пострадали 20 человек, детей среди них нет.

"Организатор (тура) - туристическая компания "Синай". Комитет и оператор постоянно на связи с Нижегородской областью. Пострадавшие размещены в нескольких больницах. Тяжело пострадавших нет. "Синай" готов отправить людей в Саратов, как только медики дадут соответствующее заключение", - процитировали РИА Новости слова Бородянской в пресс-службе комитета по туризму.

"В Саратове тем, кому будет необходима дополнительная медицинская помощь или реабилитация, она будет предоставлена в медицинских учреждениях города. Туристы не брошены, ими занимаются соответствующие службы Нижнего Новгорода. И, как я уже сказала, мы окажем всевозможную поддержку", - подчеркнула она.