Российский миллиардер объяснил, почему бросил в толпу 20 тысяч долларов

Миллиардер сравнил этот поступок с "трезвым расчетом". Он рассказал, что в детстве отец подарил ему один доллар и посоветовал приумножить его, а затем передать другому человеку. Рыбаков выполнил указание и решил поделиться "символическим билетом" для больших начинаний со зрителями, поэтому на публику высыпались купюры с подписью бизнесмена и надписью "х10" (умножь на десять. — Прим. ред.).