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РИА Новости

Путин рассказал об отсутствии интереса к положению Зеленского

16:06 06.10.2019 (обновлено: 02:10 07.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт — РИА Новости. Владимир Путин в беседе с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом на "Российской энергетической неделе" заявил, что ему неинтересно положение, в котором оказался украинский лидер Владимир Зеленский.
Разговор президента с журналистом показали в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".
"Я не знаю, мне это неинтересно. Что об этом говорить. Вам следует спросить об этом его (Зеленского. — Прим. ред.)", — сказал глава государства.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский, пообещав Дональду Трампу расследовать дело сына его главного соперника на выборах, попал между молотом Демпартии США и наковальней Республиканской партии, и теперь у него непростое положение.
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В сентябре Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Виктора Шокина, изучавшего Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника — Джо Байдена, который в настоящее время баллотируется в президенты от Демократической партии. Трамп обвинения отрицает.
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Хватит мучить нашего президента глупыми вопросами. Давайте его лучше поздравим. Завтра у Владимира Путина день рождение. Здоровья и благополучия
6 октября, 17:07
Russian robot
3751312130
Странные журналисты. А что он ещё должен был сказать? Выразить Зеленскому своё сочувствие и оказать моральную поддержку?
6 октября, 17:05
Vladislav Кutuzov 1
181520006
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