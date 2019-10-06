Путин рассказал об отсутствии интереса к положению Зеленского

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт — РИА Новости. Владимир Путин в беседе с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом на "Российской энергетической неделе" заявил, что ему неинтересно положение, в котором оказался украинский лидер Владимир Зеленский.

"Я не знаю, мне это неинтересно. Что об этом говорить. Вам следует спросить об этом его (Зеленского. — Прим. ред.)", — сказал глава государства.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский, пообещав Дональду Трампу расследовать дело сына его главного соперника на выборах, попал между молотом Демпартии США и наковальней Республиканской партии, и теперь у него непростое положение.

В сентябре Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Виктора Шокина, изучавшего Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.