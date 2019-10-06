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РИА Новости

Участники акции против "формулы Штайнмайера" в Киеве пришли к Раде

15:58 06.10.2019 (обновлено: 16:32 06.10.2019)
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoМитинг против "формулы Штайнмайера" в Киеве, Украина. 6 октября 2019
Митинг против формулы Штайнмайера в Киеве, Украина. 6 октября 2019
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
КИЕВ, 6 окт - РИА Новости. Участники вече против "формулы Штайнмайера" по Донбассу пришли к зданию Верховной рады в Киве, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье около 10 тысяч противников "формулы Штайнмайера" собрались на главной площади украинской столицы Майдане Незалежности (площади Независимости). Организаторы отмечают, что это вече является "предупредительным".
Участники акции после митинга у здания офиса президента Украины пришли и к зданию украинского парламента. Колону митингующих сопровождают правоохранители. Далее протестующие планируют пойти к зданию кабинета министров.
Ранее Контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого Украиной прокатились акции протеста против такого варианта урегулирования конфликта на востоке страны, было создано "Движение сопротивления капитуляции". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, и призвал украинцев не поддаваться на провокации.
Митинг против формулы Штайнмайера в Киеве, Украина. 6 октября 2019
Вчера, 15:06РИА Новости
Участники вече против "формулы Штайнмайера" пришли к офису Зеленского
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