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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган: поручение Трампа по выводу войск США из Сирии не выполнили

15:57 06.10.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 6 окт - РИА Новости. Окружение президента США Дональда Трампа не выполнило его поручений по выводу американских войск из районов Сирии к востоку от реки Евфрат, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии, общая численность которых оценивалась в две тысяч человек. Позднее в Вашингтоне заявили, что около 400 американских военных останутся в стране.
Обращаясь к участникам воскресной встречи с представителями правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, Эрдоган напомнил, что озвучивал идею создания зоны безопасности на северо-востоке Сирии еще на переговорах с бывшим президентом США Бараком Обамой.
"Я лично показывал Обаме районы, которые может охватить эта зона. В последующем Трамп пришел к тому же выводу, что и Турция. Президент США поднял вопрос о выводе войск с востока от Евфрата. Однако его окружение не выполняет этого поручения", - цитирует Эрдогана агентство Anadolu.
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Турецкий лидер отметил, что на сегодняшний день данные территории Сирии подконтрольны "террористам PПK (Рабочей партии Курдистана) и их сирийскому ответвлению".
"Кому в Сирии американцы поставили 30 тысяч грузовиков с оружием? Зачем эти поставки продолжаются? Турция вправе получить ответы на эти вопросы", - сказал Эрдоган, добавив, что ситуация в Сирии напрямую затрагивает интересы Турции.
"Протяженность турецко-сирийской границы составляет 911 километров. Анкара не может не учитывать этот фактор. Для Турции очень важно сформировать в Сирии зону безопасности шириной в 20 миль, как утверждает Трамп, а именно 30-32 километра", - сказал Эрдоган.
Накануне Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев.
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Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне. При этом, как заявил Эрдоган, Анкара начнет операцию против курдских сил, контролирующих этот регион, если США будут затягивать формирование зоны безопасности.
Официальный Дамаск выступил категорически против турецко-американского соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии и грубое нарушение принципов международного права и устава.
* Террористическая организация, запрещена в России
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