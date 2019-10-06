Климкин призвал прекратить дискуссию о "формуле Штайнмайера"

КИЕВ, 6 окт – РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климин призвал прекратить дискуссию о "формуле Штайнмайера", так как она ведет в никуда.

В воскресенье около 10 тысяч противников "формулы Штайнмайера" собрались на главной площади Киева Майдане Незалежности (площади Независимости). Организаторы отмечают, что это вече является "предупредительным".

"Пора прекратить дискуссию о "формуле Штайнмайера" - она отвлекает и никуда не ведет. Просто не следует "одевать нам ее на голову", - написал Климкин на странице в Facebook

По словам экс-министра, сейчас важна "открытая и честная дискуссия, куда, когда и для чего мы будем двигаться". "Ее (дискуссии – ред.) нам явно не хватает. Сначала дискуссия - потом переговоры с РФ, не наоборот", - отметил он.