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РИА Новости

Климкин призвал прекратить дискуссию о "формуле Штайнмайера"

14:57 06.10.2019
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© AP Photo / Efrem LukatskyПавел Климкин
Павел Климкин
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 6 окт – РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климин призвал прекратить дискуссию о "формуле Штайнмайера", так как она ведет в никуда.
В воскресенье около 10 тысяч противников "формулы Штайнмайера" собрались на главной площади Киева Майдане Незалежности (площади Независимости). Организаторы отмечают, что это вече является "предупредительным".
"Пора прекратить дискуссию о "формуле Штайнмайера" - она отвлекает и никуда не ведет. Просто не следует "одевать нам ее на голову", - написал Климкин на странице в Facebook.
По словам экс-министра, сейчас важна "открытая и честная дискуссия, куда, когда и для чего мы будем двигаться". "Ее (дискуссии – ред.) нам явно не хватает. Сначала дискуссия - потом переговоры с РФ, не наоборот", - отметил он.
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Ранее Контактная группа по Украине во вторник согласовала "формулу Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер), согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого Украиной прокатились акции протеста против такого варианта урегулирования конфликта на востоке страны, было создано "Движение сопротивления капитуляции".
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