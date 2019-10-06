В Петербурге двое мужчин изнасиловали американскую студентку, пишут СМИ

Инцидент произошел в парке на Казанской улице. Жертва описала нападавших как двух мужчин азиатской внешности.

В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей

В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего и ведут розыск насильников. Отпечатки одного из мужчин совпали с отпечатками 27-летнего приезжего с Украины, которые есть в полицейской базе.