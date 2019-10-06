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РИА Новости

В Петербурге двое мужчин изнасиловали американскую студентку, пишут СМИ

14:51 06.10.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи, переданном учреждениям здравоохранения Свердловской области
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи, переданном учреждениям здравоохранения Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Петербурге двое мужчин изнасиловали девушку из США, приехавшую в Россию по студенческой визе. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел в парке на Казанской улице. Жертва описала нападавших как двух мужчин азиатской внешности.
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По данным "КП", скорую вызвал случайный прохожий. Пострадавшую увезли в Мариинскую больницу в удовлетворительном состоянии, а после оказания помощи отпустили.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего и ведут розыск насильников. Отпечатки одного из мужчин совпали с отпечатками 27-летнего приезжего с Украины, которые есть в полицейской базе.
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Популярные комментарии
Мне интересно почему она в Россию приехала учится (( в России образование просто отвратительное, Лучше бы училась бы у себя дома )) и цела была бы.
6 октября, 17:04
Vladimir Chawla
17200153
Это наверно был ответ России на ведённые американские санкции.
6 октября, 15:38
Vladimir Chawla
6810248
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