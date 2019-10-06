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РИА Новости

МИД Турции вызвал зампосла США из-за лайка посольства в Twitter

14:43 06.10.2019 (обновлено: 17:49 06.10.2019)
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© AP Photo / Burhan OzbiliciЗдание американского посольства в Анкаре
Здание американского посольства в Анкаре
© AP Photo / Burhan Ozbilici
АНКАРА, 6 окт — РИА Новости. Заместителя американского посла в Турции вызвали в МИД в связи с действиями дипмиссии в Twitter, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Ему было предложено дать объяснение по поводу вчерашнего сообщения посольства в соцсетях", — уточнил собеседник агентства.

В субботу посольство США в Анкаре поставило "лайк" твиту, в котором содержался призыв к отставке лидера турецкой Партии национального движения Девлета Бахчели.
На следующий день дипмиссия принесла свои извинения, назвав случившееся ошибкой.
"Посольство США не имеет права вмешиваться во внутренние дела Турции. Госдепартамент должен расследовать этот инцидент и наказать виновных, — написал в твиттере глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Он уточнил, что "лайк" был под сообщением связанного с FETO лица.
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Партия национального движения (ПНД) под руководством Бахчели находится в политическом альянсе с правящей Партией справедливости и развития (ПСР) президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
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