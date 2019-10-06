МИД Турции вызвал зампосла США из-за лайка посольства в Twitter

АНКАРА, 6 окт — РИА Новости. Заместителя американского посла в Турции вызвали в МИД в связи с действиями дипмиссии в Twitter, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Ему было предложено дать объяснение по поводу вчерашнего сообщения посольства в соцсетях", — уточнил собеседник агентства.

В субботу посольство США в Анкаре поставило "лайк" твиту, в котором содержался призыв к отставке лидера турецкой Партии национального движения Девлета Бахчели.

На следующий день дипмиссия принесла свои извинения, назвав случившееся ошибкой.

"Посольство США не имеет права вмешиваться во внутренние дела Турции. Госдепартамент должен расследовать этот инцидент и наказать виновных, — написал в твиттере глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Он уточнил, что "лайк" был под сообщением связанного с FETO лица.

FETO (террористическая организация фетхуллахистов) в Турции называют организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, ее обвиняют в причастности к попытке переворота в июле 2016 года.