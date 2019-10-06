Ушаков не исключил встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа теоретически может состояться на саммите АТЭС, однако данный вопрос ещё не прорабатывался, заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Теоретически возможна, конечно, но практически этот вопрос ещё не прорабатывался", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа.
Он отметил, что российская сторона всегда открыта для диалога с американскими коллегами.
"Российская сторона от таких встреч не отказывается никогда", - добавил помощник главы государства.
9 ноября 2017, 10:05РИА НовостиАзиатско-Тихоокеанский форум экономического сотрудничестваФорум "Азиатско-Тихоокеанское Экономическое Сотрудничество" (АТЭС) создан в 1989 и является одной из ведущих площадок для обсуждения вопросов стимулирования экономического роста, торговли, инвестиций и международного сотрудничества. Подробнее - в инфографике ria.ru.