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РИА Новости

Ушаков не исключил встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

14:14 06.10.2019 (обновлено: 15:05 06.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа теоретически может состояться на саммите АТЭС, однако данный вопрос ещё не прорабатывался, заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Теоретически возможна, конечно, но практически этот вопрос ещё не прорабатывался", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа.
Он отметил, что российская сторона всегда открыта для диалога с американскими коллегами.
"Российская сторона от таких встреч не отказывается никогда", - добавил помощник главы государства.
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АТЭСДональд ТрампЮрий УшаковВладимир ПутинПолитика
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