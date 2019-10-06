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РИА Новости

Директор ДДТ объяснил, почему прервали выступление группы в Петербурге

14:12 06.10.2019 (обновлено: 16:27 06.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСолист группы "ДДТ" Юрий Шевчук выступает на фестивале "Нашествие"
Солист группы ДДТ Юрий Шевчук выступает на фестивале Нашествие
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Директор группы ДДТ Вячеслав Борюсков объяснил РЕН ТВ, почему было прервано выступление коллектива в Санкт-Петербурге.
По данным телеканала, концерт начался позже заявленного времени. Музыканты успели исполнить только несколько песен, после чего организаторы оттеснили зрителей от сцены и призвали их покинуть площадку.
"Хотели, видимо, чтобы все побыстрее успели уехать домой на метро. Все было штатно, просто для нас это было неожиданно", — рассказал Брюсов.
Он добавил, что группу не предупредили заранее о подобном развитии ситуации.
Как рассказали телеканалу посетители концерта, в какой-то момент их начали отталкивать от ограждений около сцены, на арене включился свет. При этом Шевчук попытался успокоить гостей мероприятия, отметив, что "сотрудники стадиона тоже хотят домой".
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