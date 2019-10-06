Директор ДДТ объяснил, почему прервали выступление группы в Петербурге

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Директор группы ДДТ Вячеслав Борюсков объяснил Директор группы ДДТ Вячеслав Борюсков объяснил РЕН ТВ , почему было прервано выступление коллектива в Санкт-Петербурге.

По данным телеканала, концерт начался позже заявленного времени. Музыканты успели исполнить только несколько песен, после чего организаторы оттеснили зрителей от сцены и призвали их покинуть площадку.

"Хотели, видимо, чтобы все побыстрее успели уехать домой на метро. Все было штатно, просто для нас это было неожиданно", — рассказал Брюсов.

Он добавил, что группу не предупредили заранее о подобном развитии ситуации.