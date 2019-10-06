В Киеве проходит вече против "формулы Штайнмайера"

КИЕВ, 6 окт – РИА Новости. Около 3 тысяч человек пришли на вече в Киеве против "формулы Штайнмайера" по Донбассу, ситуация пока спокойная, сообщает полиция.
В воскресенье противники "формулы Штайнмайера" собрались на главной площади Киева Майдане Незалежности (площади Независимости). Организаторы отмечают, что это вече является "предупредительным".
"Сейчас ситуация (на вече - ред.) спокойная, там находится, по предварительным оценкам, около 3 тысяч человек", - приводит слова пресс-службы полиции агентство УНН.
По данным правоохранителей, на месте "работает 300 полицейских и военнослужащих национальной гвардии, работает полиция диалога".
Контактная группа по Украине во вторник согласовала "формулу Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер), согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого на Украине прокатились акции протеста против такого варианта урегулирования конфликта на востоке страны, было создано "Движение сопротивления капитуляции". Его представители призвали выйти на вече в Киеве и других городах в воскресенье в 12.00 мск.