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РИА Новости
Культура

Умер барабанщик из группы Cream Джинджер Бейкер

14:24 06.10.2019
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© AFP 2019 / Kevin WinterБританский музыкант и автор песен Джинджер Бейкер
Британский музыкант и автор песен Джинджер Бейкер
© AFP 2019 / Kevin Winter
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Барабанщик известной британской рок-группы Cream Джинджер Бейкер скончался в возрасте 80 лет, сообщает Mirror со ссылкой на родных музыканта.
"Нам очень грустно говорить, что Джинджер мирно скончался сегодня утром в больнице. Спасибо всем за ваши добрые слова за последние недели", — написали родные.
Последнее время музыкант находился в больнице, о чем также рассказали его близкие.
В 2016 году Бейкер перенес операцию на открытом сердце и объявил о своем уходе со сцены.
Он участвовал в записи таких успешных альбомов Cream, как Disraeli Gears, Wheels of Fire и Goodbye.
Эти пластинки не раз занимали первые позиции в музыкальных чартах Великобритании и США. А Бейкера признали одним из лучших ударников в истории рок-музыки.
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