Барабанщик из рок-группы Cream попал в больницу в тяжелом состоянии

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Барабанщик известной британской рок-группы Cream Джинджер Бейкер попал в больницу в тяжелом состоянии, . Барабанщик известной британской рок-группы Cream Джинджер Бейкер попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщает Mirror со ссылкой на родных музыканта.

"Семья Бейкеров с сожалением сообщает, что Джинджер находится в тяжелом состоянии в больнице. Пожалуйста, молитесь за него", — написали близкие в соцсети.

Причина, по которой 80-летнего барабанщика госпитализировали, неизвестна.

Ранее СМИ писали о том, что он перенес операцию на сердце три года назад.

Бейкер — один из основателей рок-блюз-группы Cream, в которой также играли гитарист Эрик Клэптон и бас-гитарист Джек Брюс.