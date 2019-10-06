Билеты на юбилейный фестиваль Гластонбери раскупили за полчаса

"Стандартные билеты на Glastonbury 2020 уже распроданы. Спасибо всем, кто купил. И извините те, кто пропустил. В апреле будет перепродажа билетов. Плюс, в ближайшие дни мы дополнительно объявим детали специального голосования для 50 пар билетов ", — написали организаторы фестиваля.