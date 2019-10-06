Билеты на юбилейный фестиваль Гластонбери раскупили за полчаса

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Билеты на один из крупнейших музыкальных фестивалей в мире — Гластонбери — раскупили за 33 минуты, о чем сообщили организаторы в Твиттере.
Tickets for Glastonbury 2020 have now Sold Out. Thank you to everyone who bought one, and sorry to those who missed out. There will be a ticket resale in April - plus we'll be announcing details of a special ballot for the sale of 50 pairs of tickets in the coming days.— Glastonbury Festival (@GlastoFest) 6 октября 2019 г.
"Стандартные билеты на Glastonbury 2020 уже распроданы. Спасибо всем, кто купил. И извините те, кто пропустил. В апреле будет перепродажа билетов. Плюс, в ближайшие дни мы дополнительно объявим детали специального голосования для 50 пар билетов ", — написали организаторы фестиваля.
Первая партия с трансфером (из Лондона до поля Worthy Farm и обратно, — Прим.ред.) поступила в продажу на прошлой неделе — третьего октября. Ее раскупили всего за 27 минут.
Такой ажиотаж можно объяснить тем, что Гластонбери 2020 будет юбилейным, пятидесятым.
Список участников еще не объявлен, но, по сообщению СМИ, хедлайнерами могут быть Пол Маккартни, Элтон Джон, Fleetwood Mac и другие, включая возможное воссоединение Spice Girls.
Фестиваль состоится 24-28 июня на поле Worthy Farm в Юго-Западной части Англии.
5 сентября, 17:04КультураПол Маккартни может стать хедлайнером фестиваля Гластонбери