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РИА Новости
Культура

Билеты на юбилейный фестиваль Гластонбери раскупили за полчаса

14:57 06.10.2019
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© AFP 2019 / Oli Scarff Девушки фотографируются во время музыкального фестиваля Гластонбери в Великобритании
Девушки фотографируются во время музыкального фестиваля Гластонбери в Великобритании
© AFP 2019 / Oli Scarff
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Билеты на один из крупнейших музыкальных фестивалей в мире — Гластонбери — раскупили за 33 минуты, о чем сообщили организаторы в Твиттере.

"Стандартные билеты на Glastonbury 2020 уже распроданы. Спасибо всем, кто купил. И извините те, кто пропустил. В апреле будет перепродажа билетов. Плюс, в ближайшие дни мы дополнительно объявим детали специального голосования для 50 пар билетов ", — написали организаторы фестиваля.

Первая партия с трансфером (из Лондона до поля Worthy Farm и обратно, — Прим.ред.) поступила в продажу на прошлой неделе — третьего октября. Ее раскупили всего за 27 минут.
Такой ажиотаж можно объяснить тем, что Гластонбери 2020 будет юбилейным, пятидесятым.
Список участников еще не объявлен, но, по сообщению СМИ, хедлайнерами могут быть Пол Маккартни, Элтон Джон, Fleetwood Mac и другие, включая возможное воссоединение Spice Girls.
Фестиваль состоится 24-28 июня на поле Worthy Farm в Юго-Западной части Англии.
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