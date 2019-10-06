Актриса "Квартала 95" рассказала о намерении Зеленского вернуться в шоу

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Верховной рады в Киеве

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Актриса "Квартала 95" рассказала, что глава Украины Владимир Зеленский намерен вернуться в шоу после окончания президентского срока.

По ее словам, после вступления Зеленского в должность его отношения с коллективом не изменились. Артистка вспомнила, как позвонила президенту, чтобы поздравить его с успешным выступлением на День независимости. Во время разговора президент попросил участников "Квартала 95" оставаться на связи.

"Он говорит: "Пожалуйста, звоните мне. Я хочу оставаться на земле и я же через пять лет планирую вернуться", — отметила Кравец в программе "Светская жизнь".

Также она призналась, что Зеленский до сих пор не удалился из общих чатов участников "Квартала 95" и "проверяет" все их тексты.