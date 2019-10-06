Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-06T13:38Z
https://ria.ru/20191006/1559483193.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155866/22/1558662205_0:0:2724:1532_1036x0_80_0_0_6e4a3d00200bff39f10a4561081069cc.jpg
РИА Новости

Актриса "Квартала 95" рассказала о намерении Зеленского вернуться в шоу

12:52 06.10.2019 (обновлено: 13:38 06.10.2019)
16095
© REUTERS / Gleb Garanich/File PhotoПрезидент Украины Владимир Зеленский во время заседания Верховной рады в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Верховной рады в Киеве
© REUTERS / Gleb Garanich/File Photo
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Актриса "Квартала 95" рассказала, что глава Украины Владимир Зеленский намерен вернуться в шоу после окончания президентского срока.
По ее словам, после вступления Зеленского в должность его отношения с коллективом не изменились. Артистка вспомнила, как позвонила президенту, чтобы поздравить его с успешным выступлением на День независимости. Во время разговора президент попросил участников "Квартала 95" оставаться на связи.
"Он говорит: "Пожалуйста, звоните мне. Я хочу оставаться на земле и я же через пять лет планирую вернуться", — отметила Кравец в программе "Светская жизнь".
Также она призналась, что Зеленский до сих пор не удалился из общих чатов участников "Квартала 95" и "проверяет" все их тексты.
Владимир Зеленский был основателем и худруком "Квартала 95". После избрания на пост президента он отошел от руководства коллективом.
Президент Украины Владимир Зеленский
5 октября, 18:52РИА Новости
Зеленский рассказал, что вырос в семье учителей
581678654
Обсудить 14
Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Зачем ждать почти 5 лет? Для это всего навсего нужно переименовать Украину в "95 квартал ". И любимым делом занят всегда и президент территорий.
6 октября, 13:13
ttrit77
2670002
Меньше, меньше Украины в ленту. Нам неинтересно что там Зеленский думает, чем живет и что планирует.
6 октября, 13:07
НВНиколай Васильевич
8101012
Рекомендуем
Протоиерей Дмитрий Смирнов
"Совести нет": протоиерей Смирнов раскритиковал женщин, делающих аборты
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал об отсутствии интереса к положению Зеленского
Цветочный рынок Блюменмаркт в Амстердаме
Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия
Военные учения украинской армии в Донецкой области
Украинские военные извинились, что "не сдохли" в Донбассе
Лента
новостей
Актриса театра и кино Марина Куклина
Умерла актриса из сериала "Возвращение Мухтара" Марина Куклина
Словарь
Турецких журналистов удивило русское слово из 32 букв
Анастасия Заворотнюк
Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы
Митинг против формулы Штайнмайера в Киеве, Украина. 6 октября 2019
На Украине прошли митинги против "формулы Штайнмайера"
Долларовые купюры в Газпром-Арене Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге
Российский миллиардер объяснил, почему бросил в толпу 20 тысяч долларов
Конец света
Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
Русские войска в годы Первой мировой войны
Американский портал рассказал об атаке "русской орды плавящихся зомби"
Президент США Дональд Трамп
Байден назвал Трампа совершенно непригодным президентом
Газовый вентиль
Китайская CNPC отказалась от разработки иранского газового проекта
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:45У берегов Японии столкнулись северокорейское и японское суда
05:32В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
04:53Боевики "Азова" заняли "последний блокпост" в Донбассе перед отводом ВСУ
04:50Борисова и Волочкова устроили перепалку в телеэфире
04:44В Забайкалье медведь растерзал 50-летнюю женщину
04:21Майли Сайрус начала новый роман после расставания с Лиамом Хемсвортом
04:08Правящая в Косово партия Хашима Тачи провалилась на выборах в "парламент"
04:07В Австралии расследуют новые случаи обнаружения игл во фруктах
03:53Спикер Рады обозначил "красные линии" в законе о статусе Донбасса
03:26ВЦИОМ: большинство россиян считают, что прививки защищают от инфекций
03:24Аргентина отложила вопрос покупки у России МиГ-29 из-за предстоящих выборов
03:22В России снова начнут делать кальвадос
03:18Антонов предложил советнику Белого дома по нацбезопасности встретиться
03:13Эксперты назвали сферы работы с наиболее высокими зарплатами
03:06ВЦИОМ: более 60% россиян когда-либо делали прививку от гриппа
03:05Спикер Рады рассказал о подготовке закона об особом статусе Донбасса
03:00Премьер Португалии рассказал о планах своей партии после победы на выборах
02:51Диетолог назвала самый полезный хлеб
02:50Антонов прокомментировал отставку ряда высокопоставленных сотрудников в США
02:16Дочь Дмитрия Хворостовского стала мамой во второй раз
Лента новостейМолния