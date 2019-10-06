В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

ПЕКИН, 6 окт — РИА Новости. Полиция Гонконга разогнала протестующих в районах Монкок и Вань-Чай с помощью слезоточивого газа, пишет газета South China Morning Post.
RT tictoc: vivekmahbubani Rounds of tear gas are fired on Hong Kong protesters on the 18th weekend of #HongKongProtests.— Siti van der Meij (@sitivandermeij) 6 октября 2019 г.
First aid volunteers help those without masks caught in the gas #AntiMaskLaw #香港 pic.twitter.com/peomRef5eA #in #sitivandermeij #vandermeijconsultancy
В воскресенье десятки тысяч местных жителей вновь вышли на митинги против нового закона, запрещающего ношение масок во время уличных акций и массовых собраний. При этом многие демонстранты по-прежнему закрывали свои лица.
Теперь им может грозить лишение свободы до года или штраф в 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).
vivekmahbubani FIRE HYDRANT: These Hong Kong #AntiMaskLaw demonstrators take measures against tear gas during the #HongKongProtests #香港 pic.twitter.com/ejHYG0oC39— Schnuck Networks (@schnucknetwork) 6 октября 2019 г.
"Протестующие выстраивают баррикады для того, чтобы заблокировать дороги во многих районах, включая Центральный, Адмиралтейство, Шам Шуй По. Они разбирают брусчатку дорожного покрытия, что серьезно угрожает общественной безопасности", — заявила полиция.
При этом на опубликованных в СМИ фото видно, что во многих районах города поврежден тротуар, повсюду разбросаны фрагменты тротуарной плитки и длинные шесты от строительных лесов, разбиты витрины магазинов, кофеен, на стенах станций метро и госучреждений нанесены граффити.
В пятницу глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о вводе запрета на ношение масок во время протестов и других массовых собраний.
Новый закон распространяется на использование любых предметов, закрывающих лицо и препятствующих идентификации личности, в то же время наделяет сотрудников правоохранительных органов полномочиями потребовать от находящихся в публичных местах людей снять с лица маску.
Кэрри Лэм также подчеркнула, что запрет могут отменить, когда в нем не будет необходимости. При этом она отметила, что если протесты усугубятся, то власти могут предпринять и другие меры.
Протестные акции в Гонконге
Масштабные протесты в Гонконге не прекращаются с июня. Поводом стало рассмотрение законодательных поправок, дающих властям Гонконга возможность выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у них нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.
Первоначально акции были мирными, но с каждым разом столкновения становятся все более ожесточенными.
В начале сентября власти Гонконга приняли решение выполнить главное требование протестующих и отозвать рассмотрение поправок к закону об экстрадиции.
Однако демонстранты по-прежнему требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции на митингах 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание.
2 октября, 23:37РИА НовостиЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге