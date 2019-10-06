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РИА Новости

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

12:40 06.10.2019 (обновлено: 15:03 06.10.2019)
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© AP Photo / Kin CheungПолиция полиция выстреливает слезоточивый газ по протестующим в Шатине, Гонконг. 1 октября 2019
Полиция полиция выстреливает слезоточивый газ по протестующим в Шатине, Гонконг. 1 октября 2019
© AP Photo / Kin Cheung
ПЕКИН, 6 окт — РИА Новости. Полиция Гонконга разогнала протестующих в районах Монкок и Вань-Чай с помощью слезоточивого газа, пишет газета South China Morning Post.
В воскресенье десятки тысяч местных жителей вновь вышли на митинги против нового закона, запрещающего ношение масок во время уличных акций и массовых собраний. При этом многие демонстранты по-прежнему закрывали свои лица.
Теперь им может грозить лишение свободы до года или штраф в 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).
"Протестующие выстраивают баррикады для того, чтобы заблокировать дороги во многих районах, включая Центральный, Адмиралтейство, Шам Шуй По. Они разбирают брусчатку дорожного покрытия, что серьезно угрожает общественной безопасности", — заявила полиция.
При этом на опубликованных в СМИ фото видно, что во многих районах города поврежден тротуар, повсюду разбросаны фрагменты тротуарной плитки и длинные шесты от строительных лесов, разбиты витрины магазинов, кофеен, на стенах станций метро и госучреждений нанесены граффити.
В пятницу глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о вводе запрета на ношение масок во время протестов и других массовых собраний.
Новый закон распространяется на использование любых предметов, закрывающих лицо и препятствующих идентификации личности, в то же время наделяет сотрудников правоохранительных органов полномочиями потребовать от находящихся в публичных местах людей снять с лица маску.
Кэрри Лэм также подчеркнула, что запрет могут отменить, когда в нем не будет необходимости. При этом она отметила, что если протесты усугубятся, то власти могут предпринять и другие меры.
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Масштабные протесты в Гонконге не прекращаются с июня. Поводом стало рассмотрение законодательных поправок, дающих властям Гонконга возможность выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у них нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.
Первоначально акции были мирными, но с каждым разом столкновения становятся все более ожесточенными.
В начале сентября власти Гонконга приняли решение выполнить главное требование протестующих и отозвать рассмотрение поправок к закону об экстрадиции.
Однако демонстранты по-прежнему требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции на митингах 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание.
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