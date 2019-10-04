Власти Гонконга ввели запрет на ношение масок на протестах

ПЕКИН, 4 окт – РИА Новости. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в пятницу объявила о решении ввести запрет на ношение масок во время протестов, который вступит в силу к полуночи по местному времени.

Выступая на пресс-конференции вместе со всем кабинетом министров, Лэм заявила, что "этим утром провела специальное заседание Исполнительного совета, на котором было принято решение ввести запрет на ношение предметов, закрывающих лицо, он вступит в силу к полуночи пятницы". Отмечается, что в перечень запрещённых средств для покрытия лица входят не только маски, шарфы, балаклавы, но также и краска.

"Мы надеемся, что закон окажет сдерживающий эффект ... Это решение не было простым, но оно необходимо. Хочу подчеркнуть, что принятие этого закона вовсе не означает, что в Гонконге введено чрезвычайное положение", - подчеркнула она. Лица, которые нарушат запрет, могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).

Протестующие в Гонконге практически всегда скрывают свое лицо, чтобы их не смогли опознать. Для того, чтобы выявить участников тех или иных акций, преимущественно несанкционированных протестов, полиция применяет водометы с окрашенной водой, краска не смывается с одежды и кожи долгое время, что позволяет сотрудникам правоохранительных органов разыскать нарушителей.

В настоящий момент запрет на ношение масок во время демонстраций и на массовых мероприятиях действует как минимум в 15 странах, в том числе в США, Канаде, Германии и Франции.

Лэм в начале сентября заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.

Протестующие в свою очередь остались недовольны и по-прежнему требуют выполнить "все пять требований - ни одним меньше". Они требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание.