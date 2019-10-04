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РИА Новости

Власти Гонконга ввели запрет на ношение масок на протестах

11:03 04.10.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
© Sputnik
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Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге. Архивное фото
ПЕКИН, 4 окт – РИА Новости. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в пятницу объявила о решении ввести запрет на ношение масок во время протестов, который вступит в силу к полуночи по местному времени.
Выступая на пресс-конференции вместе со всем кабинетом министров, Лэм заявила, что "этим утром провела специальное заседание Исполнительного совета, на котором было принято решение ввести запрет на ношение предметов, закрывающих лицо, он вступит в силу к полуночи пятницы". Отмечается, что в перечень запрещённых средств для покрытия лица входят не только маски, шарфы, балаклавы, но также и краска.
"Мы надеемся, что закон окажет сдерживающий эффект ... Это решение не было простым, но оно необходимо. Хочу подчеркнуть, что принятие этого закона вовсе не означает, что в Гонконге введено чрезвычайное положение", - подчеркнула она. Лица, которые нарушат запрет, могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).
Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
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Протестующие в Гонконге практически всегда скрывают свое лицо, чтобы их не смогли опознать. Для того, чтобы выявить участников тех или иных акций, преимущественно несанкционированных протестов, полиция применяет водометы с окрашенной водой, краска не смывается с одежды и кожи долгое время, что позволяет сотрудникам правоохранительных органов разыскать нарушителей.
В настоящий момент запрет на ношение масок во время демонстраций и на массовых мероприятиях действует как минимум в 15 странах, в том числе в США, Канаде, Германии и Франции.
Лэм в начале сентября заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.
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Протестующие в свою очередь остались недовольны и по-прежнему требуют выполнить "все пять требований - ни одним меньше". Они требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание.
Лэм заявила, что правительство не пойдет на уступки по амнистии, так как это идет вразрез с верховенством закона, при этом расследованием действий полиции во время протестов займется Независимый совет по рассмотрению жалоб на действия полиции, а не независимая комиссия, как этого требуют демонстранты.
Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
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