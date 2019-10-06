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РИА Новости
Культура

В Сети опубликовали первый постер нового фильма о Джеймсе Бонде

13:51 06.10.2019
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© AP Photo / Michael SohnАктер Дэниэл Крэйг на премьере фильма "Спектр"
Актер Дэниэл Крэйг на премьере фильма Спектр
© AP Photo / Michael Sohn
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Создатели 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" опубликовали в Твиттере первый постер с Дэниелом Крэйгом в роли агента "007".
Шпионский боевик станет последней картиной для Крэйга в образе легендарного шпиона.
На прошлой неделе актер выступил с прощальной речью перед членами съемочной группы.

"Я сейчас действительно очень пьян, поэтому не буду долго говорить. Я просто хочу сказать, что этот проект стал одним из лучших и самых замечательных опытов, который когда-либо у меня был", — заявил он.

Выход ленты "Не время умирать" запланирован на апрель 2020 года.
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