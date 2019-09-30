Дэниел Крейг отметил завершение съемок в фильмах о Джеймсе Бонде

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Дэниел Крейг выступил с короткой, но эмоциональной речью на вечеринке по случаю завершения съемок очередного фильма бондианы "Не время умирать", сообщает Independent.
"Я только хочу сказать, что выпил слишком много, и не буду долго говорить, но это был лучший и самый прекрасный опыт из всех, что когда-нибудь у меня были, — сказал актер режиссеру Барбаре Брокколи и всей остальной съемочной команде. — Вы все прекрасно справились. Я чрезвычайно горжусь тем, что работал с каждым из вас".
Съемки картины "Не время умирать" завершились банкетом в итальянском городе Матера.
Дэниел Крейг снялся в пяти фильмах бондианы ("Казино "Рояль", "Квант милосердия", "007: координаты "Скайфолл", "007:Спектр", и "Не время умирать").
Релиз последнего запланирован на 2020 год, хотя изначально предполагалось, что лента выйдет восьмого ноября 2019.
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