Дэниел Крейг отметил завершение съемок в фильмах о Джеймсе Бонде

"Я только хочу сказать, что выпил слишком много, и не буду долго говорить, но это был лучший и самый прекрасный опыт из всех, что когда-нибудь у меня были, — сказал актер режиссеру Барбаре Брокколи и всей остальной съемочной команде. — Вы все прекрасно справились. Я чрезвычайно горжусь тем, что работал с каждым из вас".