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РИА Новости

Представитель "Мулен Руж" рассказал о русских артистах в кабаре

11:58 06.10.2019 (обновлено: 14:05 06.10.2019)
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© REUTERS / Philippe WojazerТанцовщица Ольга Хохлова выступает в шоу "Феерия" в Мулен Руж в Париже
Танцовщица Ольга Хохлова выступает в шоу Феерия в Мулен Руж в Париже
© REUTERS / Philippe Wojazer
ПАРИЖ, 6 окт — РИА Новости, Людмила Орищенко. Танцовщиц из России в труппе парижского кабаре "Мулен Руж", которое в воскресенье отмечает свое 130-летие, в последние годы становится все меньше, заявил в интервью РИА Новости директор по коммуникациям кабаре Жан-Люк Пео-Рико.
Шестого октября 1889 года кабаре "Мулен Руж", или "Красная мельница", впервые открыло свои двери для посетителей.
"Их (артистов из России. — Прим. ред.) все меньше и меньше в последние пятнадцать лет или около того. В общем, в последние годы все меньше артистов из Восточной Европы. <…> И все меньше русских артистов, которые приезжают в Европу, даже на прослушивания. Раньше их было много, а сейчас их почти нет", — сказал Пео-Рико.
Он подчеркнул, что для "Мулен Руж" национальность никогда не была критерием для отбора в труппу.

"Мы проводим прослушивания много где в мире, в Париже. Мы делали прослушивания в Канаде, Австралии, США, Скандинавии, Великобритании и так далее. Но мы видим, что все меньше и меньше российских артистов приходят на прослушивания или отправляют свои досье", — отмечает директор по коммуникациям агентства.

По его словам, в последние годы три первых по численности национальности в "Мулен Руж" — австралийцы, англичане и французы. "Поскольку труппа обновляется на 20-25% в год, понятно, что это соотношение меняется. Дважды в год — весной и осенью — приходят новые артисты", — рассказал Пео-Рико.
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Чем выше нога – тем больше галдеж: что прославило "Мулен Руж"?Девица Ла Гулю била сильными ногами бешеную дробь, потом поднимала ногу над головой, держа за ступню, и с диким визгом падала на шпагат. Вокруг нее змеей извивался партнер по прозвищу Валантен Бескостный. 6 октября 1889 года в Париже на бульваре Клиши открылось кабаре "Мулен Руж".
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе кабаре, сейчас на сцене "Мулен Руж" выступают одна танцовщица и два танцора из России, а также одна артистка из Казахстана. Всего в труппе "Мулен Руж" 60 танцовщиц и 20 танцоров из более чем десяти стран.
Ежегодно "Мулен Руж" посещают около 600 тысяч человек, около половины из них — иностранцы. В зале, где проходят спектакли, 900 мест. Как отмечают в кабаре, "Красная мельница" является одним из самых крупных потребителей шампанского: ежегодно там открываются 240 тысяч бутылок игристого.
Читайте полный текст интервью >>
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Мулен РужФранцияРоссия
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