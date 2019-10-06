Представитель "Мулен Руж" рассказал о русских артистах в кабаре

ПАРИЖ, 6 окт — РИА Новости, Людмила Орищенко. Танцовщиц из России в труппе парижского кабаре "Мулен Руж", которое в воскресенье отмечает свое 130-летие, в последние годы становится все меньше, заявил в интервью РИА Новости директор по коммуникациям кабаре Жан-Люк Пео-Рико.

Шестого октября 1889 года кабаре "Мулен Руж", или "Красная мельница", впервые открыло свои двери для посетителей.

"Их (артистов из России. — Прим. ред.) все меньше и меньше в последние пятнадцать лет или около того. В общем, в последние годы все меньше артистов из Восточной Европы. <…> И все меньше русских артистов, которые приезжают в Европу, даже на прослушивания. Раньше их было много, а сейчас их почти нет", — сказал Пео-Рико.

Он подчеркнул, что для "Мулен Руж" национальность никогда не была критерием для отбора в труппу.

"Мы проводим прослушивания много где в мире, в Париже. Мы делали прослушивания в Канаде, Австралии, США, Скандинавии, Великобритании и так далее. Но мы видим, что все меньше и меньше российских артистов приходят на прослушивания или отправляют свои досье", — отмечает директор по коммуникациям агентства.

По его словам, в последние годы три первых по численности национальности в "Мулен Руж" — австралийцы, англичане и французы. "Поскольку труппа обновляется на 20-25% в год, понятно, что это соотношение меняется. Дважды в год — весной и осенью — приходят новые артисты", — рассказал Пео-Рико.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе кабаре, сейчас на сцене "Мулен Руж" выступают одна танцовщица и два танцора из России, а также одна артистка из Казахстана. Всего в труппе "Мулен Руж" 60 танцовщиц и 20 танцоров из более чем десяти стран.