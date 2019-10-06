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РИА Новости

Премьер Японии и вице-премьер России обсудили сотрудничество двух стран

11:53 06.10.2019
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© РИА Новости / Алексей ДаничевСиндзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума
Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
ТОКИО, 6 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел в воскресенье на полях Международного форума науки и технологий в обществе встречу с вице-премьером РФ Максимом Акимовым, в ходе которой стороны обсудили развитие сотрудничества двух стран в различных сферах.
"Мы приветствуем визит вице-премьера РФ Акимова в Японию и надеемся на развитие сотрудничества России и Японии в сфере науки и технологий", - приводятся слова Абэ в пресс-релизе японского МИД.
Кроме этого японский премьер отметил "прогресс отношений между Японией и Россией по широкому спектру направлений", а также "результаты, полученные в рамках "плана сотрудничества" по восьми направлениям".
"В свою очередь, вице-премьер Акимов отметил, что частые встречи между премьер-министром Абэ и президентом (России Владимиром – ред.) Путиным привнесли динамизм в японо-российские отношения в различных сферах, и выразил намерение расширять в дальнейшем взаимодействие стран в сфере энергетики, транспорта, инноваций и других", - говорится в документе.
"План сотрудничества", охватывающий восемь областей практического взаимодействия между Японией и Россией был представлен японским премьером Абэ в ходе его встречи с президентом РФ в Сочи в мае 2016 года. Этот план затрагивает такие направления, как энергетика, промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство, городская среда, кооперация предприятий малого и среднего бизнеса, высокие технологии и гуманитарные обмены.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Осаке. 29 июня 2019
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