Премьер Японии и вице-премьер России обсудили сотрудничество двух стран

ТОКИО, 6 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел в воскресенье на полях Международного форума науки и технологий в обществе встречу с вице-премьером РФ Максимом Акимовым, в ходе которой стороны обсудили развитие сотрудничества двух стран в различных сферах.

"Мы приветствуем визит вице-премьера РФ Акимова в Японию и надеемся на развитие сотрудничества России и Японии в сфере науки и технологий", - приводятся слова Абэ в пресс-релизе японского МИД.

Кроме этого японский премьер отметил "прогресс отношений между Японией и Россией по широкому спектру направлений", а также "результаты, полученные в рамках "плана сотрудничества" по восьми направлениям".

"В свою очередь, вице-премьер Акимов отметил, что частые встречи между премьер-министром Абэ и президентом (России Владимиром – ред.) Путиным привнесли динамизм в японо-российские отношения в различных сферах, и выразил намерение расширять в дальнейшем взаимодействие стран в сфере энергетики, транспорта, инноваций и других", - говорится в документе.