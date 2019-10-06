Представитель "Мулен Руж" рассказал об инвестициях в новый спектакль

ПАРИЖ, 6 окт – РИА Новости, Людмила Орищенко. Инвестиции в спектакль кабаре "Мулен Руж" в Париже могут достигать 14 миллионов евро, сказал в интервью РИА Новости директор по коммуникациям кабаре Жан-Люк Пео-Рико.

Шестого октября кабаре "Мулен Руж", или "Красная Мельница", празднует свое 130-летие. Название кабаре дала деревянная мельница с крыльями красного цвета, созданная декоратором Леоном-Адольфом Вилеттом. Открытие "Мулен Руж" было приурочено к началу Всемирной выставки в Париже и завершению строительства Эйфелевой башни. Красный цвет крыльев намекал на район красных фонарей.

По словам Пео-Рико, на подготовку нового спектакля может уйти 4-5 лет. "Но это не работа 24 часа в сутки. Сначала пишется сценарий, потом на бумаге делаются макеты декораций и костюмов, пишется музыка, затем создаются образцы костюмов и макеты декораций. И все это занимает время. И если нет фиксированной даты запуска спектакля, то и нет особой спешки. Лучше не спешить, чтобы быть уверенным в качестве спектакля. Поскольку он длится достаточно долго, плюс это огромные инвестиции, которые могут составлять 10-12 миллионов евро или 14 миллионов евро", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас в "Мулен Руж" готовится новый спектакль, но дата его выхода пока не определена.

По данным организаторов, инвестиции в один из самых известных спектаклей кабаре "Феерия", который на сцене уже почти 20 лет, 8 миллионов евро.

В труппе "Мулен Руж" 60 танцовщиц и 20 танцоров из разных стран (14 национальностей). На сцене кабаре - одна танцовщица и два танцора из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабаре.