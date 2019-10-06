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РИА Новости
Культура

Представитель "Мулен Руж" рассказал об инвестициях в новый спектакль

11:49 06.10.2019 (обновлено: 12:37 06.10.2019)
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© Фото : кабаре "Мулен Руж"Кабаре "Мулен Руж"
Кабаре Мулен Руж
© Фото : кабаре "Мулен Руж"
ПАРИЖ, 6 окт – РИА Новости, Людмила Орищенко. Инвестиции в спектакль кабаре "Мулен Руж" в Париже могут достигать 14 миллионов евро, сказал в интервью РИА Новости директор по коммуникациям кабаре Жан-Люк Пео-Рико.
Шестого октября кабаре "Мулен Руж", или "Красная Мельница", празднует свое 130-летие. Название кабаре дала деревянная мельница с крыльями красного цвета, созданная декоратором Леоном-Адольфом Вилеттом. Открытие "Мулен Руж" было приурочено к началу Всемирной выставки в Париже и завершению строительства Эйфелевой башни. Красный цвет крыльев намекал на район красных фонарей.
По словам Пео-Рико, на подготовку нового спектакля может уйти 4-5 лет. "Но это не работа 24 часа в сутки. Сначала пишется сценарий, потом на бумаге делаются макеты декораций и костюмов, пишется музыка, затем создаются образцы костюмов и макеты декораций. И все это занимает время. И если нет фиксированной даты запуска спектакля, то и нет особой спешки. Лучше не спешить, чтобы быть уверенным в качестве спектакля. Поскольку он длится достаточно долго, плюс это огромные инвестиции, которые могут составлять 10-12 миллионов евро или 14 миллионов евро", - отметил собеседник агентства.
Он добавил, что сейчас в "Мулен Руж" готовится новый спектакль, но дата его выхода пока не определена.
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Чем выше нога – тем больше галдеж: что прославило "Мулен Руж"?Девица Ла Гулю била сильными ногами бешеную дробь, потом поднимала ногу над головой, держа за ступню, и с диким визгом падала на шпагат. Вокруг нее змеей извивался партнер по прозвищу Валантен Бескостный. 6 октября 1889 года в Париже на бульваре Клиши открылось кабаре "Мулен Руж".
По данным организаторов, инвестиции в один из самых известных спектаклей кабаре "Феерия", который на сцене уже почти 20 лет, 8 миллионов евро.
В труппе "Мулен Руж" 60 танцовщиц и 20 танцоров из разных стран (14 национальностей). На сцене кабаре - одна танцовщица и два танцора из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабаре.
Ежегодно "Мулен Руж" посещают около 600 тысяч человек, около половины из них - иностранцы. В зале, где проходят спектакли, - 900 мест. Как отмечают в кабаре, "Красная мельница" - один из самых крупных потребителей шампанского: ежегодно там открываются 240 тысяч бутылок игристого.
Читайте полный текст интервью >>
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