Пресс-секретарь Зеленского сообщила о травле после инцидента с журналистом

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что подверглась травле после инцидента с журналистом, которого она оттолкнула от президента.
В интервью Bihus.info Мендель рассказала, что неизвестные принесли к зданию Офиса президента ошейник и намордник.
"Началась какая-то манипуляция. Начали говорить, будто я кого-то домогалась. Когда мы говорим о вопросах свободы слова, мы должны понимать, где заканчивается дискуссия, а где начинается просто травля", — заявила пресс-секретарь украинского президента.
Чиновница добавила, что лично общалась с журналистом, однако тот не высказал никаких претензий и не просил извинений.
Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель грубо оттолкнула представителя СМИ, пытавшегося задать вопрос Владимиру Зеленскому. Она объяснила свои действия тем, что журналист нарушал "личное пространство" президента.
После скандала Союз журналистов Украины призвал Офис президента пересмотреть отношение к работникам СМИ.