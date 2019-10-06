Пресс-секретарь Зеленского сообщила о травле после инцидента с журналистом

"Началась какая-то манипуляция. Начали говорить, будто я кого-то домогалась. Когда мы говорим о вопросах свободы слова, мы должны понимать, где заканчивается дискуссия, а где начинается просто травля", — заявила пресс-секретарь украинского президента.