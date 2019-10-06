Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-06T09:54Z
https://ria.ru/20191006/1559478914.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155686/40/1556864061_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_ee5bbe10fec8d6b53f73e818e94ed69d.jpg
РИА Новости

МЧС предупредило о сильном ветре и дожде со снегом в Москве

08:24 06.10.2019 (обновлено: 09:54 06.10.2019)
10447
© РИА Новости / Илья ПиталевЛюди под зонтами во время дождя в Москве
Люди под зонтами во время дождя в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Люди под зонтами во время дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Усиление ветра и дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.
В ведомстве отметили, что порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.
МЧС рекомендует при сильном ветре парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не стоять под деревьями.
Снегопад в Санкт-Петербурге
5 октября, 10:56РИА Новости
Зима в России стала короче, заявили в Гидрометцентре
1541733
Обсудить 4
МоскваОбщество
Рекомендуем
Автомобиль полиции
В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки
РИА
Новости
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
Петросян впервые после развода попал в свою квартиру, заявил адвокат
Подготовка к открытию новых станций метро в Санкт-Петербурге
Губернатор Петербурга рассказал о планах развития метро на ближайшие 5 лет
Маргарита Грачева с биопротезом на руке
Россиянка, которой бывший супруг отрубил кисти рук, снова собирается замуж
Лента
новостей
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг, заявил экс-депутат Рады
Автомобиль полиции в Австрии
В Австрии мужчина из ревности убил бывшую девушку и всю ее семью
Конец света
Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
Стали известны подробности убийства студентки в Домодедово
В Таиланде погибла семья слонов
В Таиланде пять слонов погибли, пытаясь вытащить из водопада слоненка
Кадр из видео с места убийство девушки в подмосковном городе Домодедово
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
Словарь
Турецких журналистов удивило русское слово из 32 букв
Измерение артериального давления
Врач рассказал, как снизить давление без лекарств
Экоактивистка из США призвала есть детей
"Бомбежка России не поможет": активистка из США пожаловалась на экологию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии
06:09СМИ: связанные с Трампом бизнесмены хотели сменить руководство "Нафтогаза"
05:45У берегов Японии столкнулись северокорейское и японское суда
05:32В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
04:53Боевики "Азова" заняли "последний блокпост" в Донбассе перед отводом ВСУ
04:50Борисова и Волочкова устроили перепалку в телеэфире
04:44Женщина погибла в результате нападения медведя в Забайкалье
04:21Майли Сайрус начала новый роман после расставания с Лиамом Хемсвортом
04:08Правящая в Косово партия Хашима Тачи провалилась на выборах в "парламент"
04:07В Австралии расследуют новые случаи обнаружения игл во фруктах
03:53Спикер Рады обозначил "красные линии" в законе о статусе Донбасса
03:26ВЦИОМ: большинство россиян считают, что прививки защищают от инфекций
03:24Аргентина отложила вопрос покупки у России МиГ-29 из-за предстоящих выборов
03:22В России снова начнут делать кальвадос
03:18Антонов предложил советнику Белого дома по нацбезопасности встретиться
03:13Эксперты назвали сферы работы с наиболее высокими зарплатами
03:06ВЦИОМ: более 60% россиян когда-либо делали прививку от гриппа
03:05Спикер Рады рассказал о подготовке закона об особом статусе Донбасса
03:00Премьер Португалии рассказал о планах своей партии после победы на выборах
02:51Диетолог назвала самый полезный хлеб
Лента новостейМолния