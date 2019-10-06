МЧС предупредило о сильном ветре и дожде со снегом в Москве

Люди под зонтами во время дождя в Москве. Архивное фото

Люди под зонтами во время дождя в Москве

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Усиление ветра и дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.

В ведомстве отметили, что порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.