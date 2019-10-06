МЧС предупредило о сильном ветре и дожде со снегом в Москве

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Усиление ветра и дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.
В ведомстве отметили, что порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.
МЧС рекомендует при сильном ветре парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не стоять под деревьями.
5 октября, 10:56РИА НовостиЗима в России стала короче, заявили в Гидрометцентре