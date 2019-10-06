Порошенко устроил перепалку на украинском шоу из-за "формулы Штайнмайера"

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера". Инцидент произошел во время записи передачи "Свобода слова" журналиста Савика Шустера на телеканале "Украина", видеозапись случившегося опубликована в YouTube.

Причиной конфликта стало подписание Киевом "формулы Штайнмайера", определяющей механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Билецкий обвинил экс-президента в том, что тот "первым хотел применить" данную формулу. Также он заявил, что "будет прекрасно", если Украина попрощается с Порошенко "как страна".

"Я с тобой уже попрощался. А за страну говорить не имеешь ни оснований, ни полномочий. Как-то без тебя разберусь", - ответил националисту бывший глава государства. При этом он добавил, что, в отличие от Билецкого, лично "отвечал за минский процесс".