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РИА Новости

Порошенко устроил перепалку на украинском шоу из-за "формулы Штайнмайера"

04:03 06.10.2019
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера". Инцидент произошел во время записи передачи "Свобода слова" журналиста Савика Шустера на телеканале "Украина", видеозапись случившегося опубликована в YouTube.
Причиной конфликта стало подписание Киевом "формулы Штайнмайера", определяющей механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
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Билецкий обвинил экс-президента в том, что тот "первым хотел применить" данную формулу. Также он заявил, что "будет прекрасно", если Украина попрощается с Порошенко "как страна".
"Я с тобой уже попрощался. А за страну говорить не имеешь ни оснований, ни полномочий. Как-то без тебя разберусь", - ответил националисту бывший глава государства. При этом он добавил, что, в отличие от Билецкого, лично "отвечал за минский процесс".
"Формула Штайнмайера", названная по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, была согласована контактной группой по Донбассу во вторник. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева.
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