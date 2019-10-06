National Interest назвал самые "опасные" российские бомбардировщики

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Американское издание Американское издание National Interest назвало самые опасные российские бомбардировщики, включив в данный список такие машины, как Ту-95, Ту-22М, Ту-160 и перспективный ПАК ДА.

Турбовинтовой Ту-95, разработанный ОКБ Туполева в 50-х годах прошлого века, обладает большой полезной нагрузкой и достаточным радиусом действия, при этом модернизация самолета позволила значительно увеличить срок его службы и сохранить его эффективность, пишет автор статьи.

Бомбардировщик Ту-22М благодаря своим конструктивным особенностям имеет сбалансированные скоростные характеристики и управляемость, неся при этом солидную бомбовую нагрузку. Непрерывная модернизация самолета в сочетании с внедрением новых образцов вооружения позволили сохранить его актуальность, отмечает издание.

Сверхзвуковой Ту-160 является самым настоящим "хищником", установившим в свое время несколько рекордов, напоминает National Interest. Продолжающаяся модернизация стратегического бомбардировщика наряду с перезапуском его производства в этом году, скорее всего, позволят ему оставаться на службе в течение многих лет, считает автор.

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который пока что находится в стадии разработки, несомненно, станет самым смертоносным российским бомбардировщиком, полагает он. Данный комплекс станет, по сути, самолетом-невидимкой следующего поколения, пишет издание. Бомбардировщик, первый полет которого запланирован на 2021-2023 годы, станет первым по-настоящему российским самолетом, никак не связанным с советскими разработками, отмечает автор статьи.