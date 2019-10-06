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РИА Новости

National Interest назвал самые "опасные" российские бомбардировщики

02:47 06.10.2019
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© Фото : Минобороны РоссииЭскиз перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, или "Изделие 80")
Эскиз перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, или Изделие 80)
© Фото : Минобороны России
Эскиз перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, или "Изделие 80") . Архивное фото
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Американское издание National Interest назвало самые опасные российские бомбардировщики, включив в данный список такие машины, как Ту-95, Ту-22М, Ту-160 и перспективный ПАК ДА.
Турбовинтовой Ту-95, разработанный ОКБ Туполева в 50-х годах прошлого века, обладает большой полезной нагрузкой и достаточным радиусом действия, при этом модернизация самолета позволила значительно увеличить срок его службы и сохранить его эффективность, пишет автор статьи.
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Бомбардировщик Ту-22М благодаря своим конструктивным особенностям имеет сбалансированные скоростные характеристики и управляемость, неся при этом солидную бомбовую нагрузку. Непрерывная модернизация самолета в сочетании с внедрением новых образцов вооружения позволили сохранить его актуальность, отмечает издание.
Сверхзвуковой Ту-160 является самым настоящим "хищником", установившим в свое время несколько рекордов, напоминает National Interest. Продолжающаяся модернизация стратегического бомбардировщика наряду с перезапуском его производства в этом году, скорее всего, позволят ему оставаться на службе в течение многих лет, считает автор.
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который пока что находится в стадии разработки, несомненно, станет самым смертоносным российским бомбардировщиком, полагает он. Данный комплекс станет, по сути, самолетом-невидимкой следующего поколения, пишет издание. Бомбардировщик, первый полет которого запланирован на 2021-2023 годы, станет первым по-настоящему российским самолетом, никак не связанным с советскими разработками, отмечает автор статьи.
Таким образом, несмотря на то, что имеющиеся у России бомбардировщики разработаны достаточно давно, они остаются эффективными благодаря модернизации авионики и применению новых комплексов вооружения, заключает National Interest.
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ВКС РФПАК ДАТу-160Ту-22МТу-95РоссияСШАВ мире
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