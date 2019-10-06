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РИА Новости

Американские СМИ: русские захватывают мировой рынок черного пиара

08:00 06.10.2019 (обновлено: 08:32 06.10.2019)
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© Fotolia / smolaw11Мужчина склонился над клавиатурой
Мужчина склонился над клавиатурой
© Fotolia / smolaw11
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Все материалы
Россию опять поймали на дезинформации и распространении фейков. Известный американский журнал Fortune выдал на эту тему большое расследование. Правда, если внимательно ознакомиться с ним, то окажется, что оно само базируется на фейке.
Итак, по порядку. Все началось с откровенной провокации небольшой американской компании Recorded Future, якобы специализирующейся на кибербезопасности. Если верить ее докладу (дальше мы увидим, почему слово "если" в применении к данной фирме является ключевым), она зарегистрировала в Британии абсолютно "левую" компанию. А затем где-то в нелегальном даркнете отыскала две пиар-структуры из России, которые предлагали услуги по продвижению определенных месседжей в интернете и СМИ. Одна из этих структур была нанята для позитивной раскрутки британской лжекомпании, а вторая — для черного пиара против нее.
Сотрудники Recorded Future, затратив в общей сложности на обе кампании около 6000 долларов, пришли к далекоидущим выводам. Первый заключается в том, что сервис по распространению дезинформации можно легко заказать на подпольных форумах, которые управляются иностранными государствами (отметим, никакой связи упомянутых пиарщиков с российским или каким бы то ни было иным государством не было обнаружено). Второй: этот сервис относительно дешев. Причем второй вывод, судя по всему, больше всего встревожил американцев.
Учитывая провокационные методы работы "расследователей", можно весь этот отчет поставить под сомнение. Они не называют ни созданную ими британскую компанию, ни фирмы, якобы нанятые ими, объясняя это необходимостью "защиты своих источников". То есть перепроверить всю эту грандиозную историю фактически невозможно. А учитывая, что она изначально базируется на одном фейке (создании липовой фирмы), вполне можно предположить, что и последующие шаги такие же.
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Журнал Fortune, с готовностью описавший все эти методы, почему-то не задается вопросом: а не зарегистрировала ли тем же способом та самая Recorded Future и якобы российские пиар-структуры? Ведь если она способна была создать фейковую фирму в Британии, что ей мешало соорудить такую же и на русском языке. И тут мы подходим к самому интересному. Директор скромной американской компании, "разоблачившей российскую дезинформацию", — уроженец России Роман Санников, чья частная фирма многие годы предоставляет в США услуги русско-английского перевода.
Сам он уверяет, что более 20 лет работал переводчиком в ФБР. Данное утверждение сложно подтвердить или опровергнуть. Любопытнее другое: в своей биографии Санников также указывает, что с января 2014-го по сентябрь 2016 года он работал в компании CrowdStrike. Напомним: это та самая фирма, которую недавно президент США Дональд Трамп упоминал в скандально известном телефонном разговоре с украинским коллегой.
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Именно CrowdStrike стояла за обвинениями против неких российских хакеров, якобы напрямую связанных с ГРУ (те будто бы взломали сервер штаба Демократической партии США накануне выборов 2016 года). Причем эти выводы базировались в основном на том, что хакеры были активны в рабочие часы временной зоны Москвы. Республиканцы тогда еще напоминали, что это совпадает и с киевским временем. И сам Трамп не раз заявлял, что CrowdStrike состряпала фейковый отчет, а ее серверы находятся на Украине. Как мы видим из разговора с Зеленским, президент Соединенных Штатов считает так и сейчас.
Уже в разгар скандала вокруг обвинений против России от CrowdStrike все задавались вопросом, почему деятельность этой сомнительной компании не расследует ФБР. Род занятий Санникова, уверяющего, что он был сотрудником и той и другой структуры, дает основания для некоторых предположений. Мало того, в его публичных профайлах мы можем найти даже такие интересные сведения: "Был переводчиком у некоторых высокопоставленных лиц, включая бывшего директора ФБР Роберта Мюллера". То есть Санников, напрямую причастный к фабрикации "разоблачения российского вмешательства в американские выборы", работал со спецпрокурором Мюллером, который затем расследовал "Рашагейт". Невероятные совпадения, дающие ответы на многие вопросы и подозрения самого Трампа о происхождении скандалов вокруг выборов-2016.
И вот теперь сомнительная личность из сомнительных структур, поставивших "разоблачения" России на поток, создает фиктивную компанию и якобы снова "разоблачает" русских. Однако даже если предположить, что вся эта история не один сплошной фейк, надо понимать, что с таким же успехом Санников и его коллеги могли бы нанять аналогичные фирмы в любой стране мира, включая США. Причем получили бы тот же результат.
Даже Fortune вынужден признать, что такие услуги, включая и черный пиар, легко покупаются где угодно. К примеру, журнал упомянул недавний скандал с израильской компанией Archimedes Group, распространявшей дезинформацию для обеспечения политических кампаний в Африке и Азии. Просто тогда никто не решился обвинить в этом само государство Израиль.
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А не так давно выяснилось, что за черным пиаром против Amazon стояли крупнейшие американские фирмы — конкуренты интернет-гиганта. И мы понимаем, почему Санников не обратился к тем же пиарщикам, которые стояли за организацией этой травли: потому что тогда нельзя было бы упомянуть слово "Россия". А кому интересно разоблачать методы американских специалистов?
На что делает упор именно Fortune, так это на то, что сервис фантомных российских пиарщиков стоит гораздо дешевле, чем аналогичные услуги их западных коллег. То есть "русские" сбивают конкуренцию на рынке черного пиара — в этом основная проблема.
Кстати, в расследовании приводятся расценки различных сайтов, информагентств и газет, в которых "русские" предлагали разместить липовые новости. Список очень широк — от дешевых сайтов вроде CheapAutoInsurance до таких известных медиабрендов, как Reuters, Mashable и Financial Times.
В свете этого, честно говоря, вопросы возникают не к каким-то "черным русским пиарщикам из даркнета", а к западным СМИ, готовым торговать своей репутацией.
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ФБРдезинформацияхакерыДональд ТрампРоберт МюллерГлавное разведывательное управление РФАвторыВ мире
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