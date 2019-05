"Израиль вмешался в выборы" в Австрии и на Украине. Но накажут Россию

Что это за таинственная Archimedes и кто за ней стоит, путем несложных вычислений установила онлайн-газета The Times of Israel. Например, она нашла прямую связь этой компании с довольно известной в Израиле рекламной фирмой Grey Content Ltd, получившей в 2016-2017 годах государственные контракты на значительные суммы (до девяти миллионов долларов).