"Израиль вмешался в выборы" в Австрии и на Украине. Но накажут Россию

На прошлой неделе западные читатели могли увидеть много заголовков типа "Россия собиралась устроить насильственную афроамериканскую революцию в США" и "Фирма, базирующаяся в Израиле, вмешивалась в иностранные выборы". Именно так, тут важно не перепутать: "Россия" и "фирма, базирующаяся в Израиле".

За широко распространяемой "сенсацией" о расовых беспорядках, которые якобы Россия собирается организовать в США, чуть ли не тренируя в Африке будущих "повстанцев", как обычно в таких случаях, не стоит ровным счетом ничего. Основана она исключительно на докладе лондонского "центра по вбросу компромата", живущего на деньги Ходорковского. И даже самые заядлые критики России в западных СМИ вынуждены признавать , что подлинность представленных "документов" не подтверждена и нет никаких признаков того, что за приписываемыми российским гражданам действиями стоит государство. Но это не мешает тем же СМИ выносить в заголовки слово "Россия". В конце концов, читатели-то в основном обращают внимание на заголовки, а не на текст самих статей.

Гораздо менее тиражируемый скандал, связанный с нехорошим поведением "фирмы, базирующейся в Израиле", почему-то никто не связывает с государством. Во всяком случае, вы нигде не найдете заголовков вроде "Израиль провоцировал расовые беспорядки в Африке". И если бы такой где-нибудь был опубликован, уверен, тут же появились бы возмущенные комментарии (вполне оправданные, надо заметить) о неприемлемости привязывания целого государства к неподобающему поведению отдельных его граждан.

Речь идет о шуме вокруг израильской фирмы Archimedes ("Архимед"). Facebook объявила, что удаляет 265 страниц и аккаунтов, связанных с данной фирмой. По данным людей Цукерберга, израильские "архимеды" занимались распространением фейковых новостей, нацеленных преимущественно на аудиторию стран Северной и Центральной Африки (Тунис, Нигерия, Нигер, Сенегал и другие). Кроме того, они писали о политических кампаниях в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке. По данным Facebook, аудитория этих подозрительных аккаунтов — до трех миллионов человек. В общей сложности с декабря 2012 года по сегодняшний день этими аккаунтами было потрачено на рекламу 812 тысяч долларов.

Что это за таинственная Archimedes и кто за ней стоит, путем несложных вычислений установила онлайн-газета The Times of Israel. Например, она нашла прямую связь этой компании с довольно известной в Израиле рекламной фирмой Grey Content Ltd, получившей в 2016-2017 годах государственные контракты на значительные суммы (до девяти миллионов долларов).

То есть подозрительные "архимеды", если следовать данной цепочке, имеют определенные связи и с израильскими госструктурами (в отличие от тех российских граждан, которых западные СМИ пытаются привязать к подготовке американских "повстанцев"). Но повторимся: по логике тех же массмедиа, российские граждане — это Россия, а израильские — всего лишь "фирма, базирующаяся в Израиле".

Мало того, The Times of Israel выяснила, что до недавнего времени Archimedes возглавлял бывший агент разведки Элинадав Хейманн, который до этого руководил мощной лоббистской группой "Европейские друзья Израиля", базирующейся в Брюсселе и нацеленной на работу с Европарламентом и Еврокомиссией. Можно себе представить, что было бы, если бы подобные связи с российским государством и столь весомыми структурами обнаружились бы у кого-то из тех граждан, которым с подачи Ходорковского пытаются приписать подготовку расовых бунтов в США.

Не секрет, что практически во всех политических кампаниях в той или иной степени применяют черный пиар. Этим занимаются и израильские, и российские, и американские политтехнологи. И да, все они в последние годы активно используют социальные сети. Правда, пока это делали, скажем, пиарщики Барака Обамы, это преподносилось западными СМИ как "передовые избирательные технологии". А когда те же методы задействовали Дональд Трамп или сторонники Brexit, массмедиа дружно набросились на них . А уж если где-то всплывает слово "русские", можно не сомневаться: сразу же последуют обвинения в адрес всего российского государства.

Вспомним хотя бы свежий скандал , похоронивший австрийскую правительственную коалицию. Многие западные СМИ совершенно проигнорировали тот факт, что "девушка-олигарх", фигурировавшая во всех статьях, — латышка, а не россиянка. Зато дружно вынесли слово "Россия" в заголовки. А вот заявление премьер-министра Австрии Себастьяна Курца о том, что режиссер этой "чернухи" — по всей видимости, израильский политтехнолог Таль Зильберштейн, западные СМИ предпочли попросту не услышать.

Курц прекрасно знает, кто такой Зильберштейн, поскольку тот работал в ходе избирательной кампании 2017 года на оппонентов нынешнего премьера Австрии и пользовался такими грязными методами, что это довело его до скамьи подсудимых. Согласно израильским СМИ, Зильберштейн стоял за разжиганием антисемитского скандала в Австрии через ложные фейковые аккаунты в соцсетях. Согласитесь, знакомая технология. Чем-то напоминает "архимедов".