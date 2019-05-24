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РИА Новости

"Израиль вмешался в выборы" в Австрии и на Украине. Но накажут Россию

24 мая, 08:00
32567
Главная страница сайта ARCHIMEDES GROUP
Главная страница сайта ARCHIMEDES GROUP
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Все материалы
На прошлой неделе западные читатели могли увидеть много заголовков типа "Россия собиралась устроить насильственную афроамериканскую революцию в США" и "Фирма, базирующаяся в Израиле, вмешивалась в иностранные выборы". Именно так, тут важно не перепутать: "Россия" и "фирма, базирующаяся в Израиле".
За широко распространяемой "сенсацией" о расовых беспорядках, которые якобы Россия собирается организовать в США, чуть ли не тренируя в Африке будущих "повстанцев", как обычно в таких случаях, не стоит ровным счетом ничего. Основана она исключительно на докладе лондонского "центра по вбросу компромата", живущего на деньги Ходорковского. И даже самые заядлые критики России в западных СМИ вынуждены признавать, что подлинность представленных "документов" не подтверждена и нет никаких признаков того, что за приписываемыми российским гражданам действиями стоит государство. Но это не мешает тем же СМИ выносить в заголовки слово "Россия". В конце концов, читатели-то в основном обращают внимание на заголовки, а не на текст самих статей.
Гораздо менее тиражируемый скандал, связанный с нехорошим поведением "фирмы, базирующейся в Израиле", почему-то никто не связывает с государством. Во всяком случае, вы нигде не найдете заголовков вроде "Израиль провоцировал расовые беспорядки в Африке". И если бы такой где-нибудь был опубликован, уверен, тут же появились бы возмущенные комментарии (вполне оправданные, надо заметить) о неприемлемости привязывания целого государства к неподобающему поведению отдельных его граждан.
Речь идет о шуме вокруг израильской фирмы Archimedes ("Архимед"). Facebook объявила, что удаляет 265 страниц и аккаунтов, связанных с данной фирмой. По данным людей Цукерберга, израильские "архимеды" занимались распространением фейковых новостей, нацеленных преимущественно на аудиторию стран Северной и Центральной Африки (Тунис, Нигерия, Нигер, Сенегал и другие). Кроме того, они писали о политических кампаниях в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке. По данным Facebook, аудитория этих подозрительных аккаунтов — до трех миллионов человек. В общей сложности с декабря 2012 года по сегодняшний день этими аккаунтами было потрачено на рекламу 812 тысяч долларов.
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Что это за таинственная Archimedes и кто за ней стоит, путем несложных вычислений установила онлайн-газета The Times of Israel. Например, она нашла прямую связь этой компании с довольно известной в Израиле рекламной фирмой Grey Content Ltd, получившей в 2016-2017 годах государственные контракты на значительные суммы (до девяти миллионов долларов).
То есть подозрительные "архимеды", если следовать данной цепочке, имеют определенные связи и с израильскими госструктурами (в отличие от тех российских граждан, которых западные СМИ пытаются привязать к подготовке американских "повстанцев"). Но повторимся: по логике тех же массмедиа, российские граждане — это Россия, а израильские — всего лишь "фирма, базирующаяся в Израиле".
Мало того, The Times of Israel выяснила, что до недавнего времени Archimedes возглавлял бывший агент разведки Элинадав Хейманн, который до этого руководил мощной лоббистской группой "Европейские друзья Израиля", базирующейся в Брюсселе и нацеленной на работу с Европарламентом и Еврокомиссией. Можно себе представить, что было бы, если бы подобные связи с российским государством и столь весомыми структурами обнаружились бы у кого-то из тех граждан, которым с подачи Ходорковского пытаются приписать подготовку расовых бунтов в США.
Не секрет, что практически во всех политических кампаниях в той или иной степени применяют черный пиар. Этим занимаются и израильские, и российские, и американские политтехнологи. И да, все они в последние годы активно используют социальные сети. Правда, пока это делали, скажем, пиарщики Барака Обамы, это преподносилось западными СМИ как "передовые избирательные технологии". А когда те же методы задействовали Дональд Трамп или сторонники Brexit, массмедиа дружно набросились на них. А уж если где-то всплывает слово "русские", можно не сомневаться: сразу же последуют обвинения в адрес всего российского государства.
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Вспомним хотя бы свежий скандал, похоронивший австрийскую правительственную коалицию. Многие западные СМИ совершенно проигнорировали тот факт, что "девушка-олигарх", фигурировавшая во всех статьях, — латышка, а не россиянка. Зато дружно вынесли слово "Россия" в заголовки. А вот заявление премьер-министра Австрии Себастьяна Курца о том, что режиссер этой "чернухи" — по всей видимости, израильский политтехнолог Таль Зильберштейн, западные СМИ предпочли попросту не услышать.
Курц прекрасно знает, кто такой Зильберштейн, поскольку тот работал в ходе избирательной кампании 2017 года на оппонентов нынешнего премьера Австрии и пользовался такими грязными методами, что это довело его до скамьи подсудимых. Согласно израильским СМИ, Зильберштейн стоял за разжиганием антисемитского скандала в Австрии через ложные фейковые аккаунты в соцсетях. Согласитесь, знакомая технология. Чем-то напоминает "архимедов".
И ничего, вся эта шумиха не помешала Зильберштейну появиться уже после этого на Украине и работать на кампанию Петра Порошенко против Владимира Зеленского, используя как основной инструмент все тот же черный пиар. И то, что политтехнолог в свое время состоял на должности стратегического советника бывших премьер-министров Израиля Эхуда Барака и Эхуда Ольмерта, тоже, казалось бы, дает какие-то основания для привязки к скандалу израильского государства как такового. Но вы можете себе представить, чтобы Курц или тем более Зеленский ввели санкции против Израиля за "вмешательство в выборы" своих стран?
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РоссияИзраильАвторы
Популярные комментарии
Мы всё равно молодцы!!! И пошли все лесом!
24 мая, 11:38
Арсений Понфиленко
1320003
Не удивлюсь если вместо латышки там сидела бы африканка все равно бы виновна бы была Россия у западных СМИ и политиканов и вояк Россия это как красная полотнище а это делается для того чтобы свои народы западного мира тыкать и закрывать свои ошибки и просчеты этокой теперь пашло двумя черными дырами как Россия и Китай народ схавает все равно
24 мая, 09:27
ISIg Supr
1300102
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